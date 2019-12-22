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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Бристоль Сити
Шеффилд Уэнсдэй - Бристоль Сити: обзор матча 22 декабря 2019
Шеффилд Уэнсдэй
22.12.2019, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
1 : 0
Завершен
Бристоль Сити
84'
Б. Беннэн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Бристоль Сити
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Беннэн
84'
81'
Желтая карточка
К. Палмер
Желтая карточка
М. Луонго
70'
11'
Желтая карточка
К. Смит
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Бристоль Сити
26
Томаш Калас
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
10
Томми Роуи
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Бристоль Сити
3
Бэйли Райт
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
6
Адам Надь
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
4-4-2
25
Доусон
3
Рич
2
Йорфа
12
Лис
3
Фокс
40
Харрис
21
Луонго
2
Палмер
10
Беннэн
9
Нухиу
29
Роудс
4-4-2
32
Хант
5
Уилльямс
15
Мур
26
Калас
47
О'Доуда
8
Смит
8
Браунхилл
10
Роуи
18
Вайманн
18
Дьедиу
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Бристоль Сити
20
Киран Ли
ОП
28
Мозес Одубайо
ПЗ
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
17
Никлас Элиассон
ЛП
3
Бэйли Райт
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
20
Киран Ли
ОП
28
Мозес Одубайо
ПЗ
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
17
Никлас Элиассон
ЛП
3
Бэйли Райт
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Бристоль Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
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