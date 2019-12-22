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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Реал Сосьедад
Осасуна - Реал Сосьедад: обзор матча 22 декабря 2019
Осасуна
22.12.2019, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 18 тур
3 : 4
Завершен
Реал Сосьедад
45+1'
А. Эрнандес
48'
Л. Авила
84'
Л. Авила
15'
М. Оярсабаль
18'
Порту
28'
М. Эдегор
79'
А. Исак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Реал Сосьедад
Желтая карточка
А. Эрнандес
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Мерида
90'
+2
Желтая карточка
Х. Вильяр
88'
Замена
Х. Вильяр
️️️️
П. Эступиньян
87'
ГОЛ! 3:4!
Л. Авила
Пас отдал
Р. Торрес
84'
79'
ГОЛ! 2:4!
А. Исак
Пас отдал
И. Субельдия
77'
Замена
А. Исак
️️️️
В. Жозе
Замена
Х. Монкайола
️️️️
Д. Брашанац
75'
Замена
Ф. Мерида
️️️️
Адриан
75'
Красная карточка
Ф. Ронкалья
71'
Желтая карточка
С. Эррера
71'
70'
Желтая карточка
В. Жозе
67'
Замена
Р. Ле Норман
️️️️
А. Гевара
ГОЛ! 2:3!
Л. Авила
48'
Желтая карточка
Д. Брашанац
46'
46'
Замена
А. Горосабель
️️️️
Н. Монреаль
ГОЛ! 1:3!
А. Эрнандес
Пас отдал
Р. Торрес
45'
+1
Желтая карточка
П. Эступиньян
34'
28'
ГОЛ! 0:3!
М. Эдегор
18'
ГОЛ! 0:2!
Порту
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Оярсабаль
Пас отдал
М. Эдегор
5'
Желтая карточка
И. Субельдия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
20
Адриан
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
10
Порту
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Осасуна
16
Рауль Навас
ЦЗ
7
Хон Монкайола
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
9
Хуан Вильяр
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
14
Рубен Пардо
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Эррера
2
Эступиньян
15
Эрнандес
5
Гарсия
14
Ронкалья
6
Ойер
5
Брашанац
14
Гарсия
10
Торрес
6
Авила
20
Адриан
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Сальдуа
5
Субельдия
3
Льоренте
18
Монреаль
6
Гевара
23
Мерино
10
Порту
8
Эдегор
10
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
5
Брашанац
7
Монкайола
7
Монкайола
5
Брашанац
20
Адриан
8
Мерида
8
Мерида
20
Адриан
2
Эступиньян
9
Вильяр
9
Вильяр
2
Эступиньян
18
Монреаль
2
Горосабель
2
Горосабель
18
Монреаль
6
Гевара
24
Ле Норман
24
Ле Норман
6
Гевара
12
Виллиан Жозе
9
Исак
9
Исак
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Осасуна
Реал Сосьедад
16
Рауль Навас
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
7
Андер Барренечеа
ЛВ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
14
Рубен Пардо
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
16
Рауль Навас
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
Остались в запасе
7
Андер Барренечеа
ЛВ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
14
Рубен Пардо
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Осасуна - Реал Сосьедад
6
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
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