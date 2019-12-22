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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Падерборн - Айнтрахт
Падерборн - Айнтрахт: обзор матча 22 декабря 2019
Падерборн
22.12.2019, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Айнтрахт
9'
А. Сабири
41'
С. Шонлау
72'
Б. Дост
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - Айнтрахт
Желтая карточка
С. Михель
89'
Желтая карточка
Д. Коллинс
83'
Желтая карточка
А. Сабири
81'
72'
ГОЛ! 2:1!
Б. Дост
Пас отдал
Э. Н'Дика
ГОЛ! 2:0!
С. Шонлау
Пас отдал
К. Прегер
41'
39'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
ГОЛ! 1:0!
А. Сабири
Пас отдал
Д. Коллинс
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
25
Леопольд Цингерле
ВР
15
Лука Килиан
ВР
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
52
Клаус Гясула
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
31
Бен Золински
ЦФ
45
Штрели Мамба
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
10
Рифет Капич
ЦП
80
Каули
АП
7
Марлон Риттер
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
19
Андре Силва
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
2-3-1-3
25
Цингерле
4
Шонлау
29
Коллинс
52
Гясула
10
Сабири
21
Янс
18
Антви-Адджей
10
Прегер
45
Мамба
31
Золински
3-2-2-2-1
1
Видвальд
20
Хасебе
5
Фалет
26
Н'Дика
21
Да Коста
22
Чендлер
6
Фернандес
31
Кор
8
Гачинович
18
Костич
12
Дост
Остались в запасе
Падерборн
Айнтрахт
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
80
Каули
АП
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
10
Рифет Капич
ЦП
7
Марлон Риттер
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
18
Даичи Камада
АП
37
Ян Циммерманн
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
80
Каули
АП
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
10
Рифет Капич
ЦП
7
Марлон Риттер
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Остались в запасе
18
Даичи Камада
АП
37
Ян Циммерманн
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Падерборн - Айнтрахт
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Бентелер-Арена
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