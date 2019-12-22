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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Эспаньол
Леганес - Эспаньол: обзор матча 22 декабря 2019
Леганес
22.12.2019, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 18 тур
2 : 0
Завершен
Эспаньол
11'
М. Брейтуэйт
54'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Эспаньол
90'
+4
Желтая карточка
Д. Лопес
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Феррейра
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Ю. Эн-Несири
90'
Замена
Х. Мануэль Арнайц
️️️️
Р. Меса
86'
84'
Замена
А. Педроса
️️️️
М. Рока
Замена
К. Ривера
️️️️
О. Родригес
83'
78'
Замена
В. Лей
️️️️
В. Кампусано
76'
Желтая карточка
Д. Вила
74'
Желтая карточка
М. Рока
Желтая карточка
Ч. Авазим
68'
62'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Э. Гранеро
ГОЛ! 2:0!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
К. Родригес
54'
45'
+1
Желтая карточка
Э. Гранеро
25'
Желтая карточка
Ф. Калеро
ГОЛ! 1:0!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
О. Родригес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
9
Виктор Кампусано
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Давид Галльего
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
21
Хави Лопес
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Куэльяр
33
Сильва
15
Авазим
4
Омеруо
13
Родригес
16
Росалес
21
Перес
16
Меса
14
Родригес
22
Брейтуэйт
21
Эн-Несири
4-2-2-2
13
Лопес
2
Гомес
20
Калеро
20
Эспиноcа
12
Вила
25
Рока
5
Лопес
23
Гранеро
10
Дардер
9
Кальери
9
Кампусано
14
Родригес
17
Ривера
17
Ривера
14
Родригес
16
Меса
11
Арнайц
11
Арнайц
16
Меса
21
Эн-Несири
9
Каррийо
9
Каррийо
21
Эн-Несири
9
Кампусано
7
Лей
7
Лей
9
Кампусано
25
Рока
17
Педроса
17
Педроса
25
Рока
23
Гранеро
14
Феррейра
14
Феррейра
23
Гранеро
Остались в запасе
Леганес
Эспаньол
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Хуан Сориано
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
1
Андрес Прието
ВР
5
Налдо
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
Главный тренер
Давид Галльего
Остались в запасе
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Хуан Сориано
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
5
Налдо
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Давид Галльего
Статистика матча Леганес - Эспаньол
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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