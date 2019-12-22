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Расписание матчей
Суперкубок Италии
Ювентус - Лацио
Ювентус - Лацио: обзор матча 22 декабря 2019
Ювентус
22.12.2019, воскресенье, 19:45
Суперкубок Италии
1 : 3
Завершен
Лацио
45'
П. Дибала
16'
Л. Альберто
73'
С. Лулич
90+4'
Д. Катальди
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Лацио
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
Д. Катальди
Вторая желтая
Р. Бентанкур
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Д. Катальди
82'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Ч. Иммобиле
Замена
Д. Коста
️️️️
Б. Матюиди
76'
73'
ГОЛ! 1:2!
С. Лулич
Пас отдал
М. Пароло
66'
Замена
М. Пароло
️️️️
Л. Альберто
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Г. Игуаин
66'
64'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Лейва
58'
Желтая карточка
Л. Альберто
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
М. Де Шильо
55'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
48'
ГОЛ! 1:1!
П. Дибала
45'
35'
Желтая карточка
Л. Лейва
16'
ГОЛ! 0:1!
Л. Альберто
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
Желтая карточка
Б. Матюиди
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
24
Джони
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
4-3-3
13
Щесны
26
Сандро
19
Бонуччи
28
Демирал
22
Де Шильо
30
Бентанкур
8
Матюиди
15
Пьянич
21
Дибала
7
Роналду
9
Игуаин
4-3-1-2
1
Стракоша
29
Лаццари
26
Раду
15
Ачерби
5
Фелипе
20
Милинкович-Савич
6
Лейва
19
Лулич
18
Альберто
9
Иммобиле
32
Корреа
22
Де Шильо
7
Куадрадо
7
Куадрадо
22
Де Шильо
9
Игуаин
21
Рэмзи
21
Рэмзи
9
Игуаин
8
Матюиди
11
Коста
11
Коста
8
Матюиди
6
Лейва
32
Катальди
32
Катальди
6
Лейва
18
Альберто
16
Пароло
16
Пароло
18
Альберто
9
Иммобиле
10
Кайседо
10
Кайседо
9
Иммобиле
Остались в запасе
Ювентус
Лацио
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
24
Джони
ЛВ
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
23
Валон Бериша
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
23
Валон Бериша
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Ювентус - Лацио
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Альянц Стадиум
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