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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - АДО Ден Хааг
Аякс - АДО Ден Хааг: обзор матча 22 декабря 2019
Аякс
22.12.2019, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 18 тур
6 : 1
Завершен
АДО Ден Хааг
15'
Х. Зиеш
23'
Д. ван де Бек
37'
Ю. Эккеленкамп
48'
Д. Тадич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - АДО Ден Хааг
Желтая карточка
А. Онана
90'
+1
80'
Вторая желтая
Д. Баккер
Желтая карточка
Р. Марин
74'
ГОЛ! 4:0!
Д. Тадич
48'
45'
+1
Желтая карточка
Т. Хайе
43'
Желтая карточка
Д. Баккер
ГОЛ! 3:0!
Ю. Эккеленкамп
Пас отдал
Н. Тальяфико
37'
ГОЛ! 2:0!
Д. ван де Бек
Пас отдал
Х. Зиеш
23'
ГОЛ! 1:0!
Х. Зиеш
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
АДО Ден Хааг
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
17
Дэнни Баккер
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Аякс
14
Бруну Варела
ВР
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
6
Карел Эйтинг
ОП
18
Рэзван Марин
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
АДО Ден Хааг
26
Майк Хэвкотт
ВР
22
Роберт Звинкелс
ВР
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
4-4-1-1
24
Онана
3
Тальяфико
34
Велтман
6
Мартинес
8
Дест
32
Эккеленкамп
22
Зиеш
6
ван де Бек
8
Гравенберх
10
Тадич
2
Траоре
1-2-2
14
Мейерс
17
Баккер
19
Хайе
10
Иммерс
15
Нецид
Остались в запасе
Аякс
АДО Ден Хааг
4
Эдсон Альварес
ОП
6
Карел Эйтинг
ОП
14
Бруну Варела
ВР
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
26
Майк Хэвкотт
ВР
22
Роберт Звинкелс
ВР
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
4
Эдсон Альварес
ОП
6
Карел Эйтинг
ОП
14
Бруну Варела
ВР
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
Остались в запасе
26
Майк Хэвкотт
ВР
22
Роберт Звинкелс
ВР
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча Аякс - АДО Ден Хааг
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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