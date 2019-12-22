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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - ОФИ
Панетоликос - ОФИ: обзор матча 22 декабря 2019
Панетоликос
22.12.2019, воскресенье, 18:00
Греция. Суперлига, 16 тур
2 : 0
Завершен
ОФИ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панетоликос - ОФИ
33'
Желтая карточка
П. Стайкос
29'
Желтая карточка
Г. Кутрумпис
Начало матча
Статистика матча Панетоликос - ОФИ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
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Греция. Суперлига, 8 тур
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25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
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