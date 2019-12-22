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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Болонья
Лечче - Болонья: обзор матча 22 декабря 2019
Лечче
22.12.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 3
Завершен
Болонья
85'
Х. Бабакар
90+1'
Д. Фариас
43'
Р. Орсолини
56'
Р. Сориано
66'
Р. Орсолини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Болонья
ГОЛ! 2:3!
Д. Фариас
Пас отдал
Я. Петриччионе
90'
+1
Желтая карточка
М. Кальдерони
89'
ГОЛ! 1:3!
Х. Бабакар
Пас отдал
М. Кальдерони
85'
82'
Желтая карточка
Й. Схаутен
66'
ГОЛ! 0:3!
Р. Орсолини
Пас отдал
Н. Сансоне
56'
ГОЛ! 0:2!
Р. Сориано
Пас отдал
Р. Паласио
Желтая карточка
Х. Бабакар
53'
44'
Желтая карточка
И. Мбайе
43'
ГОЛ! 0:1!
Р. Орсолини
Пас отдал
Н. Сансоне
41'
Желтая карточка
Г. Медель
Желтая карточка
П. Тахцидис
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
5
Марко Манкосу
ВР
22
Габриэл
ВР
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
23
Андреа Табанелли
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
25
Филиппо Фалько
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Лечче
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
4
Брайан Вера
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Болонья
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
3-1-3-1-1
5
Манкосу
32
Кальдерони
15
Лучионе
13
Россеттини
10
Петриччионе
23
Табанелли
77
Тахцидис
3
Рисполи
25
Фалько
15
Бабакар
4-1-2-1-2
1
Скорупски
15
Мбайе
13
Бани
4
Денсвил
5
Томиясу
17
Медель
21
Сориано
15
Поли
11
Сансоне
7
Орсолини
8
Паласио
Остались в запасе
Лечче
Болонья
4
Брайан Вера
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Фабио Ливерани
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
4
Брайан Вера
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Лечче - Болонья
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
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