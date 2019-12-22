Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Сельта
Леванте - Сельта: обзор матча 22 декабря 2019
Леванте
22.12.2019, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 18 тур
3 : 1
Завершен
Сельта
60'
Р. Марти
70'
Р. Марти
90+1'
Б. Майорал
12'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Сельта
Желтая карточка
Б. Майорал
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
Б. Майорал
Пас отдал
А. Гарсия
90'
+1
72'
Желтая карточка
Н. Араужо
72'
Желтая карточка
Я. Аспас
71'
Желтая карточка
Б. Мендес
ГОЛ! 2:1!
Р. Марти
Пас отдал
Б. Майорал
70'
65'
Желтая карточка
Д. Айду
ГОЛ! 1:1!
Р. Марти
60'
Желтая карточка
Э. Барди
47'
26'
Желтая карточка
С. Мина
Желтая карточка
Р. Марти
21'
18'
Желтая карточка
О. Йокушлу
12'
ГОЛ! 0:1!
Я. Аспас
Пас отдал
Н. Араужо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Леванте
13
Ойер
ВР
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
11
Серхио Леон
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Сельта
20
Кевин Васкес
ПЗ
77
Пионе Систо
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Айтор
22
Радойя
21
Поштиго
23
Кабако
3
Гарсия
21
Мирамон
20
Кампанья
10
Барди
16
Рочина
25
Моралес
9
Марти
3-2-3-2
36
Бланко
4
Айду
14
Араужо
4
Костас
22
Мальо
15
Оласа
68
Лоботка
5
Йокушлу
12
Рафинья
77
Мина
10
Аспас
Остались в запасе
Леванте
Сельта
17
Никола Вукчевич
ОП
13
Ойер
ВР
23
Коке
ПЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
10
Брайс Мендес
ПВ
20
Кевин Васкес
ПЗ
77
Пионе Систо
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
17
Никола Вукчевич
ОП
13
Ойер
ВР
23
Коке
ПЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
20
Кевин Васкес
ПЗ
77
Пионе Систо
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Леванте - Сельта
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Новости команд
Все
Леванте
Сельта
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:12
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
Вчера, 01:03
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:12
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
Вчера, 01:03
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+