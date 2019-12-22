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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Атлетико
Бетис - Атлетико: обзор матча 22 декабря 2019
Бетис
22.12.2019, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 18 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико
90+3'
М. Бартра
58'
А. Корреа
84'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Атлетико
ГОЛ! 1:2!
М. Бартра
90'
+3
84'
ГОЛ! 0:2!
А. Мората
Пас отдал
А. Корреа
Желтая карточка
М. Бартра
80'
67'
Желтая карточка
А. Мората
58'
ГОЛ! 0:1!
А. Корреа
55'
Желтая карточка
Т. Парти
Желтая карточка
А. Манди
51'
42'
Желтая карточка
Ж. Феликс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Тома Лемар
АП
79
Жоау Феликс
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Жоэль
2
Манди
5
Бартра
3
Феддаль
11
Алекс Морено
22
Эмерсон
18
Гуардадо
10
Фекир
20
Каналес
17
Хоакин
80
Морон
4-3-1-2
13
Облак
2
Триппьер
18
Фелипе
20
Хименес
6
Лоди
8
Ньигес
18
Парти
16
Эррера
18
Лемар
21
Мората
79
Феликс
Остались в запасе
Бетис
Атлетико
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Дани Мартин
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Дани Мартин
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Бетис - Атлетико
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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