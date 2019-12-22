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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Генк
Андерлехт - Генк: обзор матча 22 декабря 2019
Андерлехт
22.12.2019, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Генк
54'
М. Влап
61'
М. Влап
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Генк
ГОЛ! 2:0!
М. Влап
61'
ГОЛ! 1:0!
М. Влап
54'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
14
Мичел Влап
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
39
Эдо Кайембе
ОП
16
Адриан Требель
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
Генк
28
Гаэтан Кук
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
2-3-1-1
1
ван Кромбрадж
4
Компани
32
Люккассен
89
Шадли
44
Зули
6
Локонга
14
Влап
7
Руф
4-3-2-1
26
Вандевордт
21
Меле
6
Деваст
26
Лукуми
30
Боржес
28
Пайнтсил
16
Берге
17
Грошовски
10
Ито
10
Бонгонда
30
Онуачу
Остались в запасе
Андерлехт
Генк
39
Эдо Кайембе
ОП
33
Дави Руф
ВР
16
Адриан Требель
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
10
Янис Хаджи
АП
28
Гаэтан Кук
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Остались в запасе
39
Эдо Кайембе
ОП
33
Дави Руф
ВР
16
Адриан Требель
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
Остались в запасе
10
Янис Хаджи
АП
28
Гаэтан Кук
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Андерлехт - Генк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
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