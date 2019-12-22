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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Атлетик
Реал - Атлетик: обзор матча 22 декабря 2019
Реал
22.12.2019, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
0 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Атлетик
Желтая карточка
С. Рамос
87'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
21
Браим Диас
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
4-3-2-1
1
Куртуа
23
Менди
3
Милитао
93
Рамос
14
Карвахаль
8
Кроос
8
Вальверде
20
Модрич
7
Винисиус
11
Родриго
9
Бензема
3-3-1-3
1
Симон
26
Мартинес
14
Нуньес
5
Альварес
15
Леке
6
Весга
17
Бершиче
14
Дани Гарсия
14
Гарсия
9
Уильямс
19
Кодро
Остались в запасе
Реал
Атлетик
23
Альфонсе Ареоля
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
21
Браим Диас
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
21
Браим Диас
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Реал - Атлетик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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