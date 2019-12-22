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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Бешикташ
Фенербахче - Бешикташ: обзор матча 22 декабря 2019
Фенербахче
22.12.2019, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Бешикташ
23'
М. Крузе (П)
32'
О. Туфан
58'
В. Мурики
45+4'
А. Хатчинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Бешикташ
Желтая карточка
С. Азиз
79'
77'
Желтая карточка
М. Эль-Ненни
ГОЛ! 3:1!
В. Мурики
Пас отдал
М. Исла
58'
45'
+4
ГОЛ! 2:1!
А. Хатчинсон
Пас отдал
Д. Эркин
Желтая карточка
Д. Тюрук
37'
33'
Желтая карточка
Д. Эркин
ГОЛ! 2:0!
О. Туфан
Пас отдал
Л. Густаво
32'
31'
Желтая карточка
Д. Ленс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Крузе
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
4
Сердар Азиз
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Луис Густаво
ОП
9
Дениз Тюрук
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
22
Адем Льяич
АП
2-2-4-2
4
Азиз
22
Исла
38
Чигерчи
14
Густаво
9
Тюрук
16
Жаилсон
11
Туфан
8
Дирар
19
Мурики
10
Крузе
3-2-3-2
1
Кариус
77
Генюл
5
Ребошу
3
Роко
21
Вида
88
Эркин
17
Ленс
13
Хатчинсон
6
Эль-Ненни
5
Диаби
17
Йылмаз
Остались в запасе
Фенербахче
Бешикташ
23
Харун Текин
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Фенербахче - Бешикташ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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