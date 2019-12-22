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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Унион
Фортуна - Унион: обзор матча 22 декабря 2019
Фортуна
22.12.2019, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Унион
38'
Р. Хеннингс
90'
Э. Томми
48'
М. Паренсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Унион
90'
+4
Желтая карточка
К. Гентнер
Желтая карточка
Э. Томми
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Э. Томми
Пас отдал
М. Зуттнер
90'
84'
Желтая карточка
М. Фридрих
81'
Желтая карточка
К. Триммель
Желтая карточка
А. Бодзек
68'
48'
ГОЛ! 1:1!
М. Паренсен
46'
Желтая карточка
К. Ленц
ГОЛ! 1:0!
Р. Хеннингс
Пас отдал
О. Финк
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Зак Стеффен
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
7
Оливер Финк
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
11
Нана Ампома
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
97
Келвин Офори
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Унион
1
Мориц Николас
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
11
Энтони Уджа
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
3-2-2-3
1
Стеффен
27
Моралес
23
Айхан
25
Циммерманн
29
Зуттнер
4
Хоффманн
7
Финк
13
Бодзек
10
Хеннингс
11
Ампома
9
Ковнацки
4-3-1-2
12
Гикевич
28
Триммель
5
Фридрих
19
Хюбнер
3
Ленц
4
Гентнер
8
Андрих
29
Паренсен
30
Бюлтер
20
Андерссон
7
Ингвартсен
Остались в запасе
Фортуна
Унион
27
Эрик Томми
ЛП
17
Нико Гисельман
ЛЗ
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
97
Келвин Офори
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Фридхельм Функель
23
Шеральдо Бекер
ПВ
1
Мориц Николас
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
27
Эрик Томми
ЛП
17
Нико Гисельман
ЛЗ
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
97
Келвин Офори
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Остались в запасе
23
Шеральдо Бекер
ПВ
1
Мориц Николас
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Фортуна - Унион
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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