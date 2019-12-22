Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Наполи
Сассуоло - Наполи: обзор матча 22 декабря 2019
Сассуоло
22.12.2019, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
29'
Х. Траоре
57'
Аллан
90+6'
П. Мба Обьянг (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Наполи
90'
+6
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
П. Мба Обьянг
Замена
Ф. Маньянелли
️️️️
Ж. Бога
82'
77'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
А. Милик
72'
Желтая карточка
Э. Эльмас
70'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Ф. Руис
Желтая карточка
М. Локателли
66'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
А. Дункан
64'
57'
ГОЛ! 1:1!
Аллан
Пас отдал
П. Зелински
Замена
Ф. Романья
️️️️
Марлон
51'
46'
Замена
Э. Хюсай
️️️️
С. Луперто
Желтая карточка
Х. Траоре
37'
33'
Желтая карточка
М. Руй
ГОЛ! 1:0!
Х. Траоре
Пас отдал
М. Локателли
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Петр Зелински
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Амин Юнес
АП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
18
Леандриньо
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Пеголо
77
Кирьякопулос
13
Пелузо
6
Марлон
18
Мюлдюр
5
Локателли
32
Дункан
25
Траоре
14
Мба Обьянг
13
Бога
9
Капуто
4-3-1-2
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
44
Манолас
5
Луперто
6
Мариу Руй
7
Зелински
25
Аллан
8
Руис
10
Инсинье
30
Милик
7
Кальехон
6
Марлон
19
Романья
19
Романья
6
Марлон
13
Бога
4
Маньянелли
4
Маньянелли
13
Бога
32
Дункан
31
Джуричич
31
Джуричич
32
Дункан
5
Луперто
4
Хюсай
4
Хюсай
5
Луперто
8
Руис
99
Эльмас
99
Эльмас
8
Руис
30
Милик
10
Мертенс
10
Мертенс
30
Милик
Остались в запасе
Сассуоло
Наполи
80
Стефано Турати
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Давид Оспина
ВР
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
8
Амин Юнес
АП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
18
Леандриньо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
8
Амин Юнес
АП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
18
Леандриньо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Сассуоло - Наполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
Новости команд
Все
Сассуоло
Наполи
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
Вчера, 23:26
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
Вчера, 23:26
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+