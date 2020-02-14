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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Бешикташ
Истанбул Башакшехир - Бешикташ: обзор матча 14 февраля 2020
Истанбул Башакшехир
14.02.2020, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Бешикташ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Бешикташ
Желтая карточка
А. Епуряну
86'
51'
Желтая карточка
Д. Ленс
Желтая карточка
М. Текдемир
45'
+1
Желтая карточка
Э. Кривелли
19'
9'
Желтая карточка
К. Боатенг
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
22
Адем Льяич
АП
3-2-2-1-2
34
Гюнок
21
Текдемир
24
Епуряну
37
Шкртел
3
Клиши
80
Кайсара
11
Элиа
17
Кахведжи
10
Вишча
19
Ба
27
Кривелли
3-4-1-2
1
Кариус
4
Руис
21
Вида
88
Эркин
13
Хатчинсон
14
Н'Куду
17
Ленс
6
Эль-Ненни
27
Боатенг
5
Диаби
17
Йылмаз
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Бешикташ
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Бешикташ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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