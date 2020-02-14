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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Суонси
Халл Сити - Суонси: обзор матча 14 февраля 2020
Халл Сити
14.02.2020, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 33 тур
4 : 4
Завершен
Суонси
13'
У. Раутледж
55'
К. Ноутон
84'
Р. Брюстер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Суонси
85'
Желтая карточка
Р. Брюстер
84'
Желтая карточка
А. Айю
84'
ГОЛ! 0:3!
Р. Брюстер
55'
ГОЛ! 0:2!
К. Ноутон
Пас отдал
М. Гримес
13'
ГОЛ! 0:1!
У. Раутледж
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
43
Берсант Целина
АП
Главный тренер
Алан Кертис
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
14
Коннор Робертс
ПЗ
31
Ян Дханда
АП
12
Натан Дайер
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
1-3-1
25
Лонг
28
Пеннингтон
20
Элдер
36
Ирвин
18
Бэтти
9
Магеннис
3-2-3
28
Вудман
26
Ноутон
6
Гехи
21
Бидуэлл
4
Фултон
6
Гримес
15
Раутледж
43
Целина
24
Айю
Остались в запасе
Халл Сити
Суонси
13
Мэтт Ингрэм
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
14
Коннор Робертс
ПЗ
31
Ян Дханда
АП
1
Эрвин Мюлдер
ВР
12
Натан Дайер
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Остались в запасе
14
Коннор Робертс
ПЗ
31
Ян Дханда
АП
1
Эрвин Мюлдер
ВР
12
Натан Дайер
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Халл Сити - Суонси
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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