Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Гент
Эйпен - Гент: обзор матча 14 февраля 2020
Эйпен
14.02.2020, пятница, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
2 : 3
Завершен
Гент
7'
С. Превляк
19'
Д. Миличевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйпен - Гент
Желтая карточка
Ж. Амат
90'
+2
85'
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
Желтая карточка
О. Эбрахими
77'
Желтая карточка
Н. Мусона
76'
ГОЛ! 2:0!
Д. Миличевич
19'
ГОЛ! 1:0!
С. Превляк
Пас отдал
Д. Миличевич
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
5
Жорди Амат
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
22
Сиб Блондель
ЦЗ
6
Омид Эбрахими
ОП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
24
Йенс Колс
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
14
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Гент
1
Томас Камински
ВР
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Эйпен
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
4
Менно Кох
ЦЗ
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Гент
26
Колин Коосеманс
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
3-1-2-1-1
5
Амат
32
Бек
22
Блондель
6
Эбрахими
77
Миличевич
24
Колс
17
Мусона
14
Превляк
3-1-3-1
1
Камински
32
Нгаду-Нгаджуй
5
Мохаммади
32
Пластун
42
Овусу
8
Оджиджа-Офое
24
Кумс
90
Безус
9
Квилитая
Остались в запасе
Эйпен
Гент
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
4
Менно Кох
ЦЗ
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
26
Колин Коосеманс
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
19
Брехт Деягер
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
4
Менно Кох
ЦЗ
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Остались в запасе
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
26
Колин Коосеманс
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
19
Брехт Деягер
ЦП
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Эйпен - Гент
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Кервегстадион
Новости команд
Все
Эйпен
Гент
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Бельгийский «Эйпен» подписал российского защитника из Симферополя
2023.02.01 09:38
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+