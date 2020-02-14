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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Айнтрахт
Боруссия Д - Айнтрахт: обзор матча 14 февраля 2020
Боруссия Д
14.02.2020, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
4 : 0
Завершен
Айнтрахт
33'
Л. Пищек
50'
Д. Санчо
54'
Э. Холанд
74'
Р. Геррейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Айнтрахт
ГОЛ! 4:0!
Р. Геррейру
74'
ГОЛ! 3:0!
Э. Холанд
Пас отдал
А. Хакими
54'
ГОЛ! 2:0!
Д. Санчо
Пас отдал
А. Витсель
50'
ГОЛ! 1:0!
Л. Пищек
Пас отдал
А. Хакими
33'
22'
Желтая карточка
Т. Чендлер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
27
Марио Гетце
АП
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
18
Даичи Камада
АП
12
Бас Дост
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Бюрки
26
Пищек
15
Хуммельс
23
Загаду
22
Геррейру
23
Джан
2
Хакими
28
Витсель
9
Азар
19
Санчо
9
Холанд
3-2-2-2-1
1
Трапп
26
Н'Дика
13
Хинтереггер
19
Абрахам
6
Туре
22
Чендлер
17
Роде
31
Илсанкер
8
Гачинович
18
Костич
19
Силва
Остались в запасе
Боруссия Д
Айнтрахт
10
Джованни Рейна
АП
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
20
Макото Хасебе
ЦЗ
18
Даичи Камада
АП
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
10
Джованни Рейна
АП
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
18
Даичи Камада
АП
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Боруссия Д - Айнтрахт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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