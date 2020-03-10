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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Валенсия - Аталанта
Валенсия - Аталанта: обзор матча 10 марта 2020
Валенсия
10.03.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 4
Первый матч – 1 : 4
Завершен
Аталанта
21'
К. Гамейро
51'
К. Гамейро
67'
Ф. Торрес
3'
Й. Иличич (П)
43'
Й. Иличич (П)
71'
Й. Иличич
82'
Й. Иличич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Аталанта
86'
Желтая карточка
Р. Фройлер
83'
Замена
А. Тамез
️️️️
М. Пашалич
82'
ГОЛ! 3:4!
Й. Иличич
Пас отдал
Р. Фройлер
Замена
А. Флоренци
️️️️
Родриго
79'
78'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
А. Гомес
Замена
Д. Черышев
️️️️
Ф. Коклен
74'
71'
ГОЛ! 3:3!
Й. Иличич
Пас отдал
Д. Сапата
ГОЛ! 3:2!
Ф. Торрес
Пас отдал
Д. Парехо
67'
Желтая карточка
Д. Васс
64'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
58'
ГОЛ! 2:2!
К. Гамейро
Пас отдал
Ф. Торрес
51'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
М. Дьякаби
46'
44'
Замена
Д. Сапата
️️️️
М. де Рон
43'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Й. Иличич
Желтая карточка
М. Дьякаби
42'
Желтая карточка
Ф. Коклен
33'
ГОЛ! 1:1!
К. Гамейро
21'
3'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Й. Иличич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Валенсия
1
Хауме
ВР
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
7
Ли Кан Ин
АП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
2-1-4-1-2
24
Силлессен
14
Гайя
4
Дьякаби
13
Коклен
10
Васс
7
Солер
19
Кондогбиа
10
Парехо
14
Торрес
19
Родриго
9
Гамейро
3-3-1-1-2
57
Спортиелло
23
Кальдара
33
Хатебур
6
Джимсити
19
Паломино
15
де Рон
8
Госенс
8
Фройлер
8
Пашалич
10
Гомес
72
Иличич
4
Дьякаби
11
Гедеш
11
Гедеш
4
Дьякаби
19
Родриго
24
Флоренци
24
Флоренци
19
Родриго
13
Коклен
90
Черышев
90
Черышев
13
Коклен
10
Гомес
17
Малиновский
17
Малиновский
10
Гомес
8
Пашалич
61
Тамез
61
Тамез
8
Пашалич
15
де Рон
91
Сапата
91
Сапата
15
де Рон
Остались в запасе
Валенсия
Аталанта
7
Ли Кан Ин
АП
1
Хауме
ВР
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
31
Франческо Росси
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
7
Ли Кан Ин
АП
1
Хауме
ВР
19
Рубен Собрино
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Валенсия - Аталанта
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
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Валенсия
Аталанта
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