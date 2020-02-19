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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аталанта - Валенсия
Аталанта - Валенсия: обзор матча 19 февраля 2020
Аталанта
19.02.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
4 : 1
Ответный матч – 4 : 3
Завершен
Валенсия
16'
Х. Хатебур
42'
Й. Иличич
57'
Р. Фройлер
62'
Х. Хатебур
66'
Д. Черышев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Валенсия
Замена
А. Тамез
️️️️
М. Пашалич
90'
+2
Замена
Р. Малиновский
️️️️
А. Гомес
81'
Желтая карточка
Х. Хатебур
79'
Замена
Д. Сапата
️️️️
М. Кальдара
75'
73'
Замена
К. Гамейро
️️️️
М. Гомес
66'
ГОЛ! 4:1!
Д. Черышев
64'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Г. Гедеш
ГОЛ! 4:0!
Х. Хатебур
Пас отдал
М. Пашалич
62'
ГОЛ! 3:0!
Р. Фройлер
57'
ГОЛ! 2:0!
Й. Иличич
Пас отдал
М. Пашалич
42'
ГОЛ! 1:0!
Х. Хатебур
Пас отдал
А. Гомес
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
3-3-1-1-2
95
Голлини
23
Кальдара
19
Паломино
2
Толой
8
Госенс
15
де Рон
33
Хатебур
8
Фройлер
8
Пашалич
10
Гомес
72
Иличич
3-4-2-1
1
Хауме
5
Мангала
4
Дьякаби
14
Гайя
7
Солер
19
Кондогбиа
10
Парехо
10
Васс
14
Торрес
11
Гедеш
9
Гомес
10
Гомес
17
Малиновский
17
Малиновский
10
Гомес
8
Пашалич
61
Тамез
61
Тамез
8
Пашалич
23
Кальдара
91
Сапата
91
Сапата
23
Кальдара
11
Гедеш
90
Черышев
90
Черышев
11
Гедеш
9
Гомес
9
Гамейро
9
Гамейро
9
Гомес
Остались в запасе
Аталанта
Валенсия
57
Марко Спортиелло
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
14
Тьерри Корреа
ПЗ
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Остались в запасе
14
Тьерри Корреа
ПЗ
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Альберт Селадес
Статистика матча Аталанта - Валенсия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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