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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Айнтрахт
Бавария - Айнтрахт: обзор матча 23 мая 2020
Бавария
23.05.2020, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
5 : 2
Завершен
Айнтрахт
17'
Л. Горецка
41'
Т. Мюллер
46'
Р. Левандовски
61'
А. Дэвис
74'
М. Хинтереггер (АГ)
52'
М. Хинтереггер
55'
М. Хинтереггер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Айнтрахт
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
К. Коман
85'
Замена
М. Кюизанс
️️️️
Й. Киммих
85'
76'
Замена
Б. Дост
️️️️
А. Силва
ГОЛ в свои ворота! 5:2!
М. Хинтереггер
74'
74'
Замена
Э. Дурм
️️️️
Д. Да Коста
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
Д. Боатенг
73'
71'
Замена
Д. Камада
️️️️
С. Роде
71'
Замена
Д. Соу
️️️️
М. Гачинович
Замена
С. Гнабри
️️️️
И. Перишич
64'
ГОЛ! 4:2!
А. Дэвис
61'
55'
ГОЛ! 3:2!
М. Хинтереггер
Пас отдал
С. Роде
52'
ГОЛ! 3:1!
М. Хинтереггер
Пас отдал
С. Роде
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Коман
46'
46'
Замена
Т. Чендлер
️️️️
Э. Н'Дика
ГОЛ! 2:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
А. Дэвис
41'
35'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
ГОЛ! 1:0!
Л. Горецка
Пас отдал
Т. Мюллер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
31
Штефан Илсанкер
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
18
Даичи Камада
АП
12
Бас Дост
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
17
Боатенг
5
Алаба
28
Павар
6
Киммих
27
Горецка
21
Коман
5
Перишич
9
Левандовски
13
Мюллер
3-2-2-2-1
1
Трапп
31
Илсанкер
13
Хинтереггер
26
Н'Дика
6
Туре
21
Да Коста
6
Фернандес
17
Роде
8
Гачинович
18
Костич
19
Силва
17
Боатенг
21
Эрнандес
21
Эрнандес
17
Боатенг
6
Киммих
27
Кюизанс
27
Кюизанс
6
Киммих
5
Перишич
7
Гнабри
7
Гнабри
5
Перишич
21
Коман
11
Зиркзее
11
Зиркзее
21
Коман
17
Роде
18
Камада
18
Камада
17
Роде
21
Да Коста
37
Дурм
37
Дурм
21
Да Коста
26
Н'Дика
22
Чендлер
22
Чендлер
26
Н'Дика
8
Гачинович
97
Соу
97
Соу
8
Гачинович
19
Силва
12
Дост
12
Дост
19
Силва
Остались в запасе
Бавария
Айнтрахт
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Лукас Торро
ОП
1
Фредерик Реннов
ВР
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Лукас Торро
ОП
1
Фредерик Реннов
ВР
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Бавария - Айнтрахт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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