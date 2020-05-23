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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - СКА-1938
Ислочь - СКА-1938: обзор матча 23 мая 2020
Ислочь
23.05.2020, суббота, 18:30
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
СКА-1938
27'
Г. Биток Стефен (П)
13'
Ж. Яхшибоев (П)
90+2'
Е. Юдчиц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ислочь - СКА-1938
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Е. Юдчиц
90'
+1
Желтая карточка
А. Свирепа
Замена
D. Nekrashevich
️️️️
A. Kholodinskiy
82'
Желтая карточка
A. Kholodinskiy
81'
78'
Замена
Д. Гирс
️️️️
Ш. Умаров
71'
Замена
J. Atemengue
️️️️
Д. Бакич
Желтая карточка
S. Tsveiba
69'
59'
Желтая карточка
Ж. Яхшибоев
46'
Замена
В. Совпель
️️️️
A. Musahagian
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Биток Стефен
27'
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Яхшибоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
1
Егор Хаткевич
ВР
33
Сергей Карпович
ЦЗ
0
S. Kontsevoj
ЦЗ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
0
S. Tsveiba
ЦЗ
13
Годфри Биток Стефен
ЦЗ
0
O. Papush
ЦЗ
21
Vadim Melnik
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
95
Момо Янсане
ЦФ
11
Aleksandr Kholodinskiy
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
СКА-1938
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
7
Александр Свирепа
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
7
Душан Бакич
ЦП
10
Jérémy Mawatu
ЦП
10
Жасур Яхшибоев
ЦП
1
Artur Lesko
ЦФ
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Ислочь
77
Vladislav Kraynov
ВР
2
Victor Tyushkevich
ЦЗ
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
55
Semen Lazarchik
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
7
Aleksandr Bychenok
ЦП
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
9
Ilya Sakhar
ЦФ
19
Denis Firago
ЦФ
СКА-1938
16
Денис Садовский
ВР
25
Pavel Shorats
ЦЗ
55
Дмитрий Гирс
ЦП
77
Василий Совпель
ЦП
0
J. Atemengue
ЦФ
3-2-2-2
1
Хаткевич
0
13
Стефен
0
4
0
21
91
Патоцкий
11
95
Янсане
1-1-5-3
4
Шкурдюк
2
Носко
7
Свирепа
7
Бакич
10
10
Яхшибоев
6
17
Умаров
99
Юдчиц
1
11
37
37
11
17
Умаров
55
Гирс
55
Гирс
17
Умаров
6
77
Совпель
77
Совпель
6
7
Бакич
0
0
7
Бакич
Остались в запасе
Ислочь
СКА-1938
77
Vladislav Kraynov
ВР
2
Victor Tyushkevich
ЦЗ
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
55
Semen Lazarchik
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
7
Aleksandr Bychenok
ЦП
9
Ilya Sakhar
ЦФ
19
Denis Firago
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
16
Денис Садовский
ВР
25
Pavel Shorats
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Белявский
Остались в запасе
77
Vladislav Kraynov
ВР
2
Victor Tyushkevich
ЦЗ
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
55
Semen Lazarchik
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
7
Aleksandr Bychenok
ЦП
9
Ilya Sakhar
ЦФ
19
Denis Firago
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
25
Pavel Shorats
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Владимир Белявский
Статистика матча Ислочь - СКА-1938
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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