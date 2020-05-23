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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Боруссия Д
Вольфсбург - Боруссия Д: обзор матча 23 мая 2020
Вольфсбург
23.05.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия Д
32'
Р. Геррейру
78'
А. Хакими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Боруссия Д
Желтая карточка
К. Шлагер
90'
+2
Желтая карточка
М. Арнольд
86'
Замена
В. Са
️️️️
А. Мехмеди
85'
83'
Замена
М. Шмельцер
️️️️
Р. Геррейру
83'
Замена
Л. Балерди
️️️️
Т. Делэни
Красная карточка
Ф. Клаус
82'
79'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Т. Азар
78'
ГОЛ! 0:2!
А. Хакими
Пас отдал
Д. Санчо
74'
Желтая карточка
Т. Азар
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
66'
65'
Замена
Д. Санчо
️️️️
Ю. Брандт
Замена
Ф. Клаус
️️️️
Д. Руссийон
64'
Замена
Й. Брекало
️️️️
Д. Гинчек
64'
Желтая карточка
Д. Гинчек
61'
55'
Желтая карточка
Т. Делэни
46'
Замена
Э. Джан
️️️️
М. Хуммельс
32'
ГОЛ! 0:1!
Р. Геррейру
Пас отдал
Т. Азар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Виктор Са
ЛВ
33
Лука Хорн
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юлиан Юстван
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
21
Тобиас Рашль
АП
10
Джованни Рейна
АП
27
Марио Гетце
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
4-3-1-2
1
Кастелс
21
Руссийон
25
Брукс
5
Понграчич
43
Мбабу
21
Шлагер
14
Мехмеди
27
Арнольд
11
Штеффен
9
Вегхорст
10
Гинчек
3-3-1-2-1
1
Бюрки
26
Пищек
15
Хуммельс
25
Аканджи
2
Хакими
27
Делэни
22
Геррейру
81
Дауд
8
Брандт
9
Азар
9
Холанд
10
Гинчек
7
Брекало
7
Брекало
10
Гинчек
14
Мехмеди
27
Са
27
Са
14
Мехмеди
21
Руссийон
30
Клаус
30
Клаус
21
Руссийон
8
Брандт
19
Санчо
19
Санчо
8
Брандт
9
Азар
10
Рейна
10
Рейна
9
Азар
22
Геррейру
29
Шмельцер
29
Шмельцер
22
Геррейру
27
Делэни
26
Балерди
26
Балерди
27
Делэни
15
Хуммельс
23
Джан
23
Джан
15
Хуммельс
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия Д
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
33
Лука Хорн
ЦП
10
Юлиан Юстван
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
21
Тобиас Рашль
АП
3
Матеу Морей
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
33
Лука Хорн
ЦП
10
Юлиан Юстван
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Рашль
АП
3
Матеу Морей
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия Д
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
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