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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Рух
Слуцк - Рух: обзор матча 23 мая 2020
Слуцк
23.05.2020, суббота, 16:30
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Рух
81'
E. Semenov
87'
В. Васильев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слуцк - Рух
90'
+3
Желтая карточка
О. Никифоренко
87'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Васильев
82'
Замена
О. Никифоренко
️️️️
G. Andronic
ГОЛ! 1:0!
E. Semenov
Пас отдал
V. Trubila
81'
Замена
A. Serdyuk
️️️️
A. Gafar
72'
62'
Замена
А. Диалло
️️️️
П. Седько
Замена
V. Trubila
️️️️
M. Buraev
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
30
Boris Pankratov
ВР
25
Sergey Chebotaev
ЦЗ
8
Сослан Такулов
ЦЗ
18
Souleymane Koanda
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
59
Roman Krivulkin
ЦЗ
10
Юрий Козлов
ЦП
17
Umar Bala Mohammed
ЦП
0
M. Buraev
ЦП
8
Egor Semenov
ЦП
77
A. Gafar
ЦФ
Рух
25
Роман Степанов
ВР
90
Александр Мигунов
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
0
V. Gajduchik
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
80
Артем Концевой
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
0
G. Andronic
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
19
Егор Богомольский
ЦФ
Слуцк
0
V. Trubila
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
26
Драман Салу
ЦП
23
Igor Bobko
ЦП
0
Y. Teterenko
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
0
A. Serdyuk
ЦФ
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
0
M. Chizh
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
82
Олег Никифоренко
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
3-2-4-1
30
18
20
Образов
59
8
Такулов
25
10
Козлов
0
8
17
77
4-3-2-1
25
Степанов
33
Рахманов
59
Колпачук
0
90
Мигунов
80
Концевой
19
Гречихо
0
47
Васильев
26
Седько
19
Богомольский
0
0
0
0
77
0
0
77
0
82
Никифоренко
82
Никифоренко
0
26
Седько
91
Диалло
91
Диалло
26
Седько
Остались в запасе
Слуцк
Рух
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
26
Драман Салу
ЦП
23
Igor Bobko
ЦП
0
Y. Teterenko
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
21
Александр Нечаев
ВР
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
0
M. Chizh
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
Остались в запасе
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
26
Драман Салу
ЦП
23
Igor Bobko
ЦП
0
Y. Teterenko
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
0
M. Chizh
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
Статистика матча Слуцк - Рух
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Информация о матче
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