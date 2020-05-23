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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Падерборн - Хоффенхайм
Падерборн - Хоффенхайм: обзор матча 23 мая 2020
Падерборн
23.05.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
9'
Д. Србени
4'
Р. Сков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - Хоффенхайм
Замена
Д. Ястржембски
️️️️
С. Василиадис
82'
Замена
А. Сабири
️️️️
К. Прегер
81'
Замена
Л. Янс
️️️️
М. Дрегер
81'
76'
Замена
Д. Гайгер
️️️️
С. Руди
76'
Замена
М. Байер
️️️️
И. Бебу
Замена
Б. Золински
️️️️
Д. Србени
76'
Желтая карточка
Д. Србени
67'
Замена
Ш. Мамба
️️️️
Г. Хольтманн
65'
63'
Замена
М. Даббур
️️️️
С. Цубер
Желтая карточка
К. Гясула
61'
Желтая карточка
С. Василиадис
32'
ГОЛ! 1:1!
Д. Србени
9'
4'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сков
Пас отдал
П. Кадержабек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
25
Леопольд Цингерле
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
52
Клаус Гясула
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
14
Энтони Эванс
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
7
Марлон Риттер
ЦФ
45
Штрели Мамба
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
4-2-2-2
25
Цингерле
2
Хюнемайер
4
Шонлау
29
Коллинс
37
Дрегер
52
Гясула
19
Василиадис
18
Антви-Адджей
17
Хольтманн
10
Прегер
7
Србени
4-1-2-3
1
Бауманн
3
Кадержабек
21
Хюбнер
4
Пош
4
Бичакчич
27
Гриллич
13
Руди
7
Цубер
24
Сков
14
Баумгартнер
9
Бебу
19
Василиадис
27
Ястржембски
27
Ястржембски
19
Василиадис
10
Прегер
10
Сабири
10
Сабири
10
Прегер
37
Дрегер
21
Янс
21
Янс
37
Дрегер
17
Хольтманн
45
Мамба
45
Мамба
17
Хольтманн
7
Србени
31
Золински
31
Золински
7
Србени
13
Руди
18
Гайгер
18
Гайгер
13
Руди
9
Бебу
14
Байер
14
Байер
9
Бебу
7
Цубер
9
Даббур
9
Даббур
7
Цубер
Остались в запасе
Падерборн
Хоффенхайм
24
Янник Хут
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
14
Энтони Эванс
ЦП
7
Марлон Риттер
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
20
Филипп Пентке
ВР
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
14
Энтони Эванс
ЦП
7
Марлон Риттер
ЦФ
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
20
Филипп Пентке
ВР
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Падерборн - Хоффенхайм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Бентелер-Арена
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