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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Герта
Фрайбург - Герта: обзор матча 16 июня 2020
Фрайбург
16.06.2020, вторник, 21:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Герта
61'
В. Грифо
71'
Н. Петерсен
66'
В. Ибишевич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Герта
Замена
Н. Шлоттербек
️️️️
В. Грифо
90'
+3
83'
Замена
М. Кунья
️️️️
М. Груйич
Замена
Я. Хаберер
️️️️
Р. Кох
82'
Замена
М. Франтц
️️️️
Л. Хелер
82'
Замена
К. Чан Хун
️️️️
Л. Вальдшмидт
82'
82'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
М. Платтенхардт
ГОЛ! 2:1!
Н. Петерсен
71'
66'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Ибишевич
ГОЛ! 1:0!
В. Грифо
61'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Р. Салаи
61'
53'
Желтая карточка
В. Дарида
23'
Желтая карточка
Д. Торунарига
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
9
Лукас Хелер
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
8
Марко Груйич
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Герта
23
Деннис Смарш
ВР
4
Флориан Бак
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
24
Джессик Нганкам
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Шволов
3
Линхарт
3
Хайнц
4
Кох
30
Гюнтер
27
Хефлер
7
Шмид
9
Хелер
32
Грифо
7
Салаи
7
Вальдшмидт
4-2-1-1-2
22
Ярстейн
22
Пекарик
4
Штарк
33
Торунарига
21
Платтенхардт
10
Майер
8
Груйич
16
Дарида
14
Лукебакио
9
Пентек
11
Ибишевич
7
Вальдшмидт
22
Чан Хун
22
Чан Хун
7
Вальдшмидт
32
Грифо
4
Шлоттербек
4
Шлоттербек
32
Грифо
4
Кох
19
Хаберер
19
Хаберер
4
Кох
9
Хелер
8
Франтц
8
Франтц
9
Хелер
7
Салаи
18
Петерсен
18
Петерсен
7
Салаи
21
Платтенхардт
35
Эссвайн
35
Эссвайн
21
Платтенхардт
8
Груйич
10
Кунья
10
Кунья
8
Груйич
Остались в запасе
Фрайбург
Герта
1
Марк Флеккен
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
10
Лазар Самарджич
АП
23
Деннис Смарш
ВР
4
Флориан Бак
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
1
Марк Флеккен
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
10
Лазар Самарджич
АП
23
Деннис Смарш
ВР
4
Флориан Бак
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Фрайбург - Герта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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