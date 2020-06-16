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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Леганес
Барселона - Леганес: обзор матча 16 июня 2020
Барселона
16.06.2020, вторник, 23:00
Испания. Примера, 29 тур
2 : 0
Завершен
Леганес
42'
А. Фати
69'
Л. Месси (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Леганес
Желтая карточка
И. Ракитич
90'
+3
Желтая карточка
Х. Фирпо
89'
85'
Замена
Б. Хиль
️️️️
Ресио
Желтая карточка
К. Лангле
84'
Желтая карточка
Р. Пуч
84'
Желтая карточка
С. Умтити
83'
82'
Желтая карточка
Ч. Авазим
Замена
Р. Пуч
️️️️
Артур
73'
Замена
С. Умтити
️️️️
Ж. Пике
73'
71'
Замена
К. Родригес
️️️️
Х. Сильва
71'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
М. Анхель Герреро
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Месси
69'
68'
Желтая карточка
Р. Перес
63'
Замена
И. Амаду
️️️️
Х. Эрасо
Замена
А. Видаль
️️️️
С. Бускетс
63'
Замена
Л. Суарес
️️️️
А. Фати
54'
Замена
Н. Семеду
️️️️
С. Роберто
54'
46'
Замена
Р. Ассале
️️️️
Р. Меса
ГОЛ! 1:0!
А. Фати
Пас отдал
Х. Фирпо
42'
37'
Желтая карточка
У. Бустинса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Артур
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
36
Ресио
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Мончу
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Леганес
35
Пабло Ломбо
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
27
Рожер Ассале
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
3-4-2-1
1
тер Стеген
23
Фирпо
2
Лангле
3
Пике
6
Роберто
6
Артур
11
Ракитич
5
Бускетс
31
Фати
10
Месси
7
Гризманн
4-4-1-1
25
Куэльяр
28
Тарин
15
Авазим
33
Сильва
5
Бустинса
16
Меса
21
Перес
36
Ресио
14
Эрасо
24
Руйбаль
10
Герреро
3
Пике
14
Умтити
14
Умтити
3
Пике
6
Роберто
27
Семеду
27
Семеду
6
Роберто
6
Артур
10
Пуч
10
Пуч
6
Артур
5
Бускетс
23
Видаль
23
Видаль
5
Бускетс
31
Фати
9
Суарес
9
Суарес
31
Фати
36
Ресио
17
Хиль
17
Хиль
36
Ресио
14
Эрасо
10
Амаду
10
Амаду
14
Эрасо
33
Сильва
13
Родригес
13
Родригес
33
Сильва
10
Герреро
9
Каррийо
9
Каррийо
10
Герреро
16
Меса
27
Ассале
27
Ассале
16
Меса
Остались в запасе
Барселона
Леганес
10
Алекс Кольядо
ПВ
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Мончу
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
35
Пабло Ломбо
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
10
Алекс Кольядо
ПВ
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Мончу
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Остались в запасе
35
Пабло Ломбо
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Барселона - Леганес
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Камп Ноу
Новости команд
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