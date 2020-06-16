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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Падерборн
Унион - Падерборн: обзор матча 16 июня 2020
Унион
16.06.2020, вторник, 21:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Падерборн
27'
Б. Золински (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Падерборн
Замена
М. Шмидебах
️️️️
Р. Андрих
88'
Замена
Э. Уджа
️️️️
С. Андерссон
88'
Замена
Ф. Кроос
️️️️
К. Гентнер
77'
76'
Замена
К. Прегер
️️️️
Г. Хольтманн
76'
Замена
Э. Эванс
️️️️
Б. Золински
66'
Замена
Д. Србени
️️️️
Ш. Мамба
Замена
Й. Меес
️️️️
М. Бюлтер
61'
53'
Желтая карточка
С. Василиадис
Желтая карточка
Г. Премель
50'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Золински
27'
14'
Замена
М. Дрегер
️️️️
К. Штродьек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
14
Кен Райхель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
21
Гриша Премель
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Падерборн
25
Леопольд Цингерле
ВР
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
19
Себастьян Василиадис
ЦП
52
Клаус Гясула
ЦП
7
Марлон Риттер
ЦП
31
Бен Золински
ЦФ
45
Штрели Мамба
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Унион
1
Мориц Николас
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
10
Юнус Малли
АП
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
21
Лоран Янс
ЦЗ
13
Ян-Лука Румпф
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
14
Энтони Эванс
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
10
Кай Прегер
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
4-3-1-2
12
Гикевич
5
Фридрих
13
Шлоттербек
14
Райхель
28
Триммель
21
Премель
8
Андрих
4
Гентнер
30
Бюлтер
20
Андерссон
7
Ингвартсен
3-3-2-2
25
Цингерле
29
Коллинс
2
Хюнемайер
13
Штродьек
19
Василиадис
52
Гясула
7
Риттер
17
Хольтманн
18
Антви-Адджей
45
Мамба
31
Золински
4
Гентнер
23
Кроос
23
Кроос
4
Гентнер
30
Бюлтер
8
Меес
8
Меес
30
Бюлтер
8
Андрих
24
Шмидебах
24
Шмидебах
8
Андрих
20
Андерссон
11
Уджа
11
Уджа
20
Андерссон
13
Штродьек
37
Дрегер
37
Дрегер
13
Штродьек
31
Золински
14
Эванс
14
Эванс
31
Золински
17
Хольтманн
10
Прегер
10
Прегер
17
Хольтманн
45
Мамба
7
Србени
7
Србени
45
Мамба
Остались в запасе
Унион
Падерборн
1
Мориц Николас
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
21
Лоран Янс
ЦЗ
13
Ян-Лука Румпф
ЦЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
1
Мориц Николас
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
Остались в запасе
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
21
Лоран Янс
ЦЗ
13
Ян-Лука Румпф
ЦЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Унион - Падерборн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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