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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Бавария
Вердер - Бавария: обзор матча 16 июня 2020
Вердер
16.06.2020, вторник, 21:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
43'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Бавария
89'
Желтая карточка
Й. Киммих
Желтая карточка
С. Лангкамп
88'
Замена
К. Писарро
️️️️
М. Велькович
88'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
Д. Классен
84'
82'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
С. Гнабри
79'
Вторая желтая
А. Дэвис
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
Л. Биттенкурт
62'
Замена
Д. Сарджент
️️️️
М. Рашица
62'
Желтая карточка
М. Эггештайн
56'
Замена
С. Лангкамп
️️️️
К. Фогт
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Д. Боатенг
19'
Желтая карточка
А. Дэвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
31
Фин Бартельс
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
9
Джош Сарджент
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦФ
9
Сарпит Сингх
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Павленка
4
Мойсандер
13
Велькович
32
Фридль
7
Фогт
23
Гебре Селасси
8
Эггештайн
32
Биттенкурт
18
Классен
7
Рашица
10
Осако
4-1-1-2-2
1
Нойер
28
Павар
17
Боатенг
5
Алаба
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
7
Гнабри
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
7
Фогт
4
Лангкамп
4
Лангкамп
7
Фогт
32
Биттенкурт
31
Бартельс
31
Бартельс
32
Биттенкурт
7
Рашица
9
Сарджент
9
Сарджент
7
Рашица
18
Классен
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
18
Классен
13
Велькович
14
Писарро
14
Писарро
13
Велькович
7
Гнабри
21
Эрнандес
21
Эрнандес
7
Гнабри
Остались в запасе
Вердер
Бавария
36
Кристиан Гросс
ОП
1
Стефанос Капино
ВР
44
Филипп Баргфреде
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
26
Свен Ульрайх
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦФ
9
Сарпит Сингх
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
36
Кристиан Гросс
ОП
1
Стефанос Капино
ВР
44
Филипп Баргфреде
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦФ
9
Сарпит Сингх
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Вердер - Бавария
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
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