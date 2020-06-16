Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Эспаньол
Хетафе - Эспаньол: обзор матча 16 июня 2020
Хетафе
16.06.2020, вторник, 20:30
Испания. Примера, 29 тур
0 : 0
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Эспаньол
90'
Замена
О. Мелендо
️️️️
В. Лей
Замена
Джейсон
️️️️
М. Арамбарри
90'
86'
Желтая карточка
Д. Лопес
84'
Замена
А. Педроса
️️️️
А. Эмбарба
Замена
Д. Тимор
️️️️
Э. Кабако
82'
79'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Х. Кальери
Желтая карточка
Чема
78'
78'
Замена
В. Санчес
️️️️
С. Дардер
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Х. Молина
65'
Замена
Анхель
️️️️
М. Оливера
65'
Желтая карточка
М. Кукурелья
63'
Замена
О. Этебо
️️️️
А. Ньом
46'
16'
Красная карточка
Б. Эспиноcа
Желтая карточка
М. Оливера
12'
3'
Желтая карточка
Х. Кальери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
29
Роберт Кенеди
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
23
Джейсон
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
16
Дейверсон
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Эспаньол
13
Ойер
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
21
Хави Лопес
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
3-2-2-2
13
Сорья
17
Оливера
23
Кабако
5
Чема
17
Кукурелья
12
Ньом
88
Максимович
8
Арамбарри
17
Мата
19
Молина
4-2-1-2-1
13
Лопес
2
Пипа
6
Кабрера
20
Эспиноcа
12
Вила
25
Рока
5
Лопес
10
Дардер
23
Эмбарба
7
Лей
9
Кальери
8
Арамбарри
23
Джейсон
23
Джейсон
8
Арамбарри
19
Молина
29
Кенеди
29
Кенеди
19
Молина
23
Кабако
24
Тимор
24
Тимор
23
Кабако
12
Ньом
5
Этебо
5
Этебо
12
Ньом
17
Оливера
9
Анхель
9
Анхель
17
Оливера
7
Лей
21
Мелендо
21
Мелендо
7
Лей
23
Эмбарба
17
Педроса
17
Педроса
23
Эмбарба
10
Дардер
4
Санчес
4
Санчес
10
Дардер
9
Кальери
14
Феррейра
14
Феррейра
9
Кальери
Остались в запасе
Хетафе
Эспаньол
1
Леандро Чичисола
ВР
22
Флоран Пулоло
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
20
Франциско Портильо
ПВ
16
Дейверсон
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
2
Виктор Гомес
ПЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
13
Ойер
ВР
21
Хави Лопес
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
10
Поль Лосано
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
22
Флоран Пулоло
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
20
Франциско Портильо
ПВ
16
Дейверсон
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Остались в запасе
2
Виктор Гомес
ПЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
13
Ойер
ВР
21
Хави Лопес
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
10
Поль Лосано
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Хетафе - Эспаньол
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Новости команд
Все
Хетафе
Эспаньол
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+