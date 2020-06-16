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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Портимоненси
Санта-Клара - Портимоненси: обзор матча 16 июня 2020
Санта-Клара
16.06.2020, вторник, 21:00
Португалия. Примейра, 27 тур
1 : 1
Завершен
Портимоненси
81'
О. Рашид (П)
61'
В. Роша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санта-Клара - Портимоненси
Желтая карточка
Нене
90'
+7
90'
+1
Желтая карточка
R. Vaz Te
87'
Замена
Б. Кошта
️️️️
Л. Поссиньоло
87'
Замена
Бету
️️️️
Л. Фернандес
87'
Замена
М. Морено
️️️️
А. Боа Морте
Замена
Нене
️️️️
О. Рашид
87'
Замена
Z. Manuel
️️️️
C.
87'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Рашид
81'
Красная карточка
Линкольн
75'
74'
Замена
J.
️️️️
J. Tavares
72'
Желтая карточка
E. Hackman
Замена
F. Ramos
️️️️
А. Карвальо
66'
Замена
Кризан
️️️️
T. Santana
62'
61'
ГОЛ! 0:1!
В. Роша
Желтая карточка
Р. Рамуш
55'
51'
Желтая карточка
Л. Поссиньоло
46'
Замена
R. Vaz Te
️️️️
J. MartÃnez
36'
Желтая карточка
Табата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
10
Costinha
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
24
Mamadu Cande
ЦП
18
Линкольн
ЦФ
9
Thiago Santana
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Портимоненси
71
Суичи Гонда
ВР
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
12
JÃºnior Tavares
ЦП
13
Денер
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
10
Табата
ПВ
15
Jackson MartÃnez
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Санта-Клара
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
18
Нене
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
0
D. Salomao
ЦФ
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
0
Henrique
ЦЗ
4
Jadson
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
5
RÃ´mulo
ЦП
21
Педру Са
ЦП
0
R. Vaz Te
ЦФ
23
Бету
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
4-4-2
99
12
Сануси
5
15
Кардосо
2
Рамуш
10
23
Рашид
24
8
Карвальо
9
18
Линкольн
4-4-1-1
71
Гонда
36
Поссиньоло
4
Роша
5
Канде
6
13
Денер
33
Фернандес
10
Боа Морте
12
10
Табата
15
23
Рашид
18
Нене
18
Нене
23
Рашид
8
Карвальо
88
88
8
Карвальо
10
70
70
10
9
9
Кризан
9
Кризан
9
12
4
4
12
36
Поссиньоло
28
Кошта
28
Кошта
36
Поссиньоло
15
0
0
15
33
Фернандес
23
Бету
23
Бету
33
Фернандес
10
Боа Морте
21
Морено
21
Морено
10
Боа Морте
Остались в запасе
Санта-Клара
Портимоненси
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
0
D. Salomao
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
1
Ricardo Ferreira
ВР
0
Henrique
ЦЗ
5
RÃ´mulo
ЦП
21
Педру Са
ЦП
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
0
D. Salomao
ЦФ
Остались в запасе
1
Ricardo Ferreira
ВР
0
Henrique
ЦЗ
5
RÃ´mulo
ЦП
21
Педру Са
ЦП
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Санта-Клара - Портимоненси
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
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