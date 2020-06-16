Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Вольфсбург
Боруссия М - Вольфсбург: обзор матча 16 июня 2020
Боруссия М
16.06.2020, вторник, 19:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
3 : 0
Завершен
Вольфсбург
11'
Й. Хофманн
30'
Й. Хофманн
65'
Л. Штиндль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Вольфсбург
Замена
М. Дукуре
️️️️
Ф. Нойхаус
90'
Замена
К. Беннеттс
️️️️
Л. Штиндль
90'
85'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
82'
Желтая карточка
К. Мбабу
Замена
Л. Бенеш
️️️️
Б. Эмболо
81'
Желтая карточка
Н. Эльведи
73'
72'
Замена
Р. Кнохе
️️️️
М. Понграчич
Замена
П. Херрманн
️️️️
И. Траоре
72'
70'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
Я. Герхардт
70'
Замена
О. Мармуш
️️️️
Ф. Клаус
70'
Замена
Д. Гинчек
️️️️
В. Са
ГОЛ! 3:0!
Л. Штиндль
Пас отдал
И. Траоре
65'
63'
Желтая карточка
В. Вегхорст
60'
Замена
Й. Брекало
️️️️
М. Арнольд
ГОЛ! 2:0!
Й. Хофманн
Пас отдал
М. Гинтер
30'
29'
Желтая карточка
М. Понграчич
ГОЛ! 1:0!
Й. Хофманн
Пас отдал
Б. Эмболо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Мамаду Дукуре
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
8
Ласло Бенеш
ЦП
18
Фамана Кизера
АП
26
Торбен Мюзель
АП
33
Каан Курт
ПП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
10
Юлиан Юстван
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Зоммер
17
Вендт
30
Эльведи
28
Гинтер
22
Ляйнер
23
Крамер
10
Нойхаус
7
Хофманн
13
Штиндль
16
Траоре
7
Эмболо
4-3-2-1
1
Кастелс
43
Мбабу
25
Брукс
31
Герхардт
5
Понграчич
21
Шлагер
27
Арнольд
30
Клаус
11
Штеффен
27
Са
9
Вегхорст
16
Траоре
7
Херрманн
7
Херрманн
16
Траоре
13
Штиндль
18
Беннеттс
18
Беннеттс
13
Штиндль
10
Нойхаус
4
Дукуре
4
Дукуре
10
Нойхаус
7
Эмболо
8
Бенеш
8
Бенеш
7
Эмболо
27
Арнольд
7
Брекало
7
Брекало
27
Арнольд
5
Понграчич
31
Кнохе
31
Кнохе
5
Понграчич
31
Герхардт
23
Гилявоги
23
Гилявоги
31
Герхардт
30
Клаус
22
Мармуш
22
Мармуш
30
Клаус
27
Са
10
Гинчек
10
Гинчек
27
Са
Остались в запасе
Боруссия М
Вольфсбург
33
Каан Курт
ПП
18
Фамана Кизера
АП
26
Торбен Мюзель
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
21
Джером Руссийон
ЛЗ
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
10
Юлиан Юстван
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
33
Каан Курт
ПП
18
Фамана Кизера
АП
26
Торбен Мюзель
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
Остались в запасе
21
Джером Руссийон
ЛЗ
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
10
Юлиан Юстван
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Боруссия М - Вольфсбург
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шредер
(Ганновер)
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Вольфсбург
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+