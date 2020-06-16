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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Альтах
Адмира Ваккер - Альтах: обзор матча 16 июня 2020
Адмира Ваккер
16.06.2020, вторник, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 5 тур
1 : 1
Завершен
Альтах
32'
М. Павелич
6'
К. Гебауэр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адмира Ваккер - Альтах
Желтая карточка
M. Maier
90'
+2
Замена
М. Пинк
️️️️
С. Пейнтсил
90'
+1
89'
Желтая карточка
Х. Вильяльба
Пенальти не реализован!
М. Юльманн
84'
Замена
E. Hoffer
️️️️
M. Kadlec
79'
79'
Замена
Х. Вильяльба
️️️️
К. Гебауэр
Замена
М. Юльманн
️️️️
K. Pusch
71'
60'
Замена
S. Sam
️️️️
M. Meilinger
Желтая карточка
С. Пейнтсил
56'
46'
Замена
М. Фишер
️️️️
Й. Тартаротти
Желтая карточка
M. Kadlec
45'
ГОЛ! 1:1!
М. Павелич
32'
21'
Желтая карточка
Б. Дабанли
Желтая карточка
С. Бауэр
13'
6'
ГОЛ! 0:1!
К. Гебауэр
Пас отдал
D. Nussbaumer
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
22
Marcus Maier
ЦЗ
31
Kolja Pusch
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
3
Марио Павелич
ЦП
20
Marco Kadlec
ЦП
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
18
Эмир Карич
ЦЗ
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
0
A. Wiss
ЦП
18
Ян Звишенбрюггер
ЦП
0
D. Nussbaumer
ЦП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
Адмира Ваккер
32
Christoph Haas
ВР
16
Bjarne Thoelke
ЦЗ
23
Pascal Petlach
ЦЗ
23
Мортен Юльманн
ЦП
10
Daniel Toth
ЦП
32
Маркус Пинк
ЦФ
16
Erwin Hoffer
ЦФ
Альтах
13
B. Ozegovic
ВР
31
Маттиас Мак
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
30
Манфред Фишер
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
20
Хулио Вильяльба
ЦФ
4-5-1
1
4
Бауэр
4
Айву
22
6
5
Кершбаум
6
Лакнер
3
Павелич
20
31
30
Пейнтсил
4-5-1
39
5
Дабанли
3
Шмидль
18
Карич
28
Андерсон
20
Тартаротти
0
18
Звишенбрюггер
0
11
27
Гебауэр
31
23
Юльманн
23
Юльманн
31
30
Пейнтсил
32
Пинк
32
Пинк
30
Пейнтсил
20
16
16
20
20
Тартаротти
30
Фишер
30
Фишер
20
Тартаротти
11
10
10
11
27
Гебауэр
20
Вильяльба
20
Вильяльба
27
Гебауэр
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Альтах
32
Christoph Haas
ВР
16
Bjarne Thoelke
ЦЗ
23
Pascal Petlach
ЦЗ
10
Daniel Toth
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
13
B. Ozegovic
ВР
31
Маттиас Мак
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ЦП
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
16
Bjarne Thoelke
ЦЗ
23
Pascal Petlach
ЦЗ
10
Daniel Toth
ЦП
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
31
Маттиас Мак
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Адмира Ваккер - Альтах
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
Новости команд
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Адмира Ваккер
Альтах
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