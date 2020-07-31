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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Тун - Базель
Тун - Базель: обзор матча 31 июля 2020
Тун
31.07.2020, пятница, 21:30
Швейцария. Суперлига, 35 тур
0 : 0
Завершен
Базель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тун - Базель
90'
+2
Желтая карточка
Я. ван дер Верфф
90'
Желтая карточка
С. Кампо
81'
Желтая карточка
Д. Оберлен
Замена
М. Тосетти
️️️️
M. Castroman
72'
71'
Вторая желтая
О. Альдрете
70'
Замена
Р. Петретта
️️️️
Б. Риверос
68'
Желтая карточка
О. Альдрете
65'
Замена
К. Адеми
️️️️
А. Кабрал
65'
Замена
Д. Оберлен
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
43'
Желтая карточка
А. Кабрал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тун
91
Гийом Февр
ВР
31
Stefan Glarner
ЦЗ
55
Nikki Havenaar
ЦЗ
20
Ниас Хефти
ЦЗ
7
Miguel Castroman
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
13
Грегори Карлен
ЦП
6
Leonardo Bertone
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
9
Ridge Munsy
ЦФ
7
Симоне Рапп
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Базель
1
Джордже Николич
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
10
Самуэле Кампо
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Тун
30
Andreas Hirzel
ВР
34
Nicola Sutter
ЦЗ
39
Sven Joss
ЦЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
4
Kenan Fatkic
ЦП
15
Hiran Ahmed
ЦФ
11
Деннис Саланович
ЦФ
Базель
1
Йозеф Пукай
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
47
Элис Исуфи
ЦЗ
38
Янник Маршан
ЦП
24
Тициан Туши
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
3-5-2
91
Февр
31
55
20
Хефти
4
Стильхарт
13
Карлен
6
4
Хаслер
7
7
Рапп
9
3-2-3-2
1
Николич
5
Джемерт
15
Риверос
16
ван дер Верфф
30
Видмер
15
Альдрете
10
Кампо
34
Джака
14
Штокер
19
Кабрал
9
ван Вольфсвинкел
7
23
Тосетти
23
Тосетти
7
15
Риверос
18
Петретта
18
Петретта
15
Риверос
19
Кабрал
9
Адеми
9
Адеми
19
Кабрал
9
ван Вольфсвинкел
11
Оберлен
11
Оберлен
9
ван Вольфсвинкел
Остались в запасе
Тун
Базель
15
Hiran Ahmed
ЦФ
30
Andreas Hirzel
ВР
34
Nicola Sutter
ЦЗ
39
Sven Joss
ЦЗ
4
Kenan Fatkic
ЦП
11
Деннис Саланович
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
1
Йозеф Пукай
ВР
47
Элис Исуфи
ЦЗ
24
Тициан Туши
ЦФ
38
Янник Маршан
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
15
Hiran Ahmed
ЦФ
30
Andreas Hirzel
ВР
34
Nicola Sutter
ЦЗ
39
Sven Joss
ЦЗ
4
Kenan Fatkic
ЦП
11
Деннис Саланович
ЦФ
Остались в запасе
1
Йозеф Пукай
ВР
47
Элис Исуфи
ЦЗ
24
Тициан Туши
ЦФ
38
Янник Маршан
ЦП
Главный тренер
Джефф Сайбене
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Тун - Базель
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Тун
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Стокхорн Арена
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