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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Цюрих
Люцерн - Цюрих: обзор матча 31 июля 2020
Люцерн
31.07.2020, пятница, 21:30
Швейцария. Суперлига, 35 тур
2 : 1
Завершен
Цюрих
21'
Натан (АГ)
79'
L. Lang
32'
Б. Крамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Цюрих
Замена
N. Zivkovic
️️️️
И. Воца
90'
+2
Желтая карточка
L. Lang
90'
84'
Желтая карточка
M. Kempter
81'
Желтая карточка
С. Сом
ГОЛ! 2:1!
L. Lang
Пас отдал
П. Шурпф
79'
Замена
L. Lang
️️️️
О. Какабадзе
68'
61'
Замена
M. Kempter
️️️️
С. Сейлер
Желтая карточка
П. Шурпф
58'
Желтая карточка
О. Какабадзе
52'
46'
Замена
С. Сом
️️️️
К. Рюгг
40'
Замена
Т. Домджони
️️️️
Х. Криэциу
32'
ГОЛ! 1:1!
Б. Крамер
Пас отдал
А. Маркезано
25'
Желтая карточка
П. Янье
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Натан
Пас отдал
П. Шурпф
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
25
Отар Какабадзе
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
42
Идриз Воца
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
20
David Mistrafovic
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
39
Mark Marleku
ЦФ
19
Francesco Margiotta
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Натан
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
8
Стефан Сейлер
ЦП
18
Па-Моду Янье
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Люцерн
30
Ардон Яшари
ОП
24
Tyron Owusu
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
70
Julian Herrmann
ЦФ
71
Lino Lang
ЦФ
72
Nenad Zivkovic
ЦФ
Цюрих
1
Andris Vanins
ВР
27
Илан Саутер
ЦЗ
24
Michael Kempter
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
19
Симон Сом
ЦП
43
Henri Koide
ЦФ
37
Shpetim Sulejmani
ЦФ
4-4-2
27
Мюллер
25
Какабадзе
24
Сидлер
17
5
Кнежевич
42
Воца
20
11
Шурпф
10
Шульц
19
39
4-1-4-1
25
Брехнер
31
Криезиу
4
Омераджич
27
Рюгг
5
Натан
71
Криэциу
18
Янье
10
Кололли
19
Маркезано
8
Сейлер
9
Крамер
25
Какабадзе
71
71
25
Какабадзе
42
Воца
72
72
42
Воца
8
Сейлер
24
24
8
Сейлер
71
Криэциу
8
Домджони
8
Домджони
71
Криэциу
27
Рюгг
19
Сом
19
Сом
27
Рюгг
Остались в запасе
Люцерн
Цюрих
24
Tyron Owusu
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
70
Julian Herrmann
ЦФ
30
Ардон Яшари
ОП
Главный тренер
Маркус Баббель
43
Henri Koide
ЦФ
37
Shpetim Sulejmani
ЦФ
27
Илан Саутер
ЦЗ
1
Andris Vanins
ВР
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
24
Tyron Owusu
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
70
Julian Herrmann
ЦФ
30
Ардон Яшари
ОП
Остались в запасе
43
Henri Koide
ЦФ
37
Shpetim Sulejmani
ЦФ
27
Илан Саутер
ЦЗ
1
Andris Vanins
ВР
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Люцерн - Цюрих
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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