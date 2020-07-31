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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Ксамакс
Санкт-Галлен - Ксамакс: обзор матча 31 июля 2020
Санкт-Галлен
31.07.2020, пятница, 21:30
Швейцария. Суперлига, 35 тур
6 : 0
Завершен
Ксамакс
3'
С. Иттен
11'
С. Иттен
31'
С. Иттен
33'
Э. Демирович
50'
Ж. Гуйемено
52'
Ж. Гуйемено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Ксамакс
83'
Желтая карточка
F. Mveng
Замена
V. Rufli
️️️️
М. Мухайм
78'
Замена
А. Крауши
️️️️
Л. Гертлер
76'
Желтая карточка
Л. Гертлер
72'
ГОЛ! 6:0!
Ж. Гуйемено
Пас отдал
С. Иттен
52'
ГОЛ! 5:0!
Ж. Гуйемено
Пас отдал
Л. Гертлер
50'
46'
Замена
J. Kamber
️️️️
Т. Корбас
46'
Замена
D. Sakho
️️️️
М. Хайле-Селасси
35'
Замена
Л. Сейду
️️️️
Л. Мулай
ГОЛ! 4:0!
Э. Демирович
Пас отдал
С. Иттен
33'
ГОЛ! 3:0!
С. Иттен
Пас отдал
С. Хефти
31'
ГОЛ! 2:0!
С. Иттен
Пас отдал
Л. Гертлер
11'
ГОЛ! 1:0!
С. Иттен
Пас отдал
Э. Демирович
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Ксамакс
30
Laurent Walthert
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
55
Igor Djuric
ЦЗ
14
Тибо Корбас
ЦП
14
Лиридон Мулай
ЦП
88
Freddy Mveng
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
5
Léo Farine
ЦФ
8
Самир Рамизи
ЦФ
7
Марен Хайле-Селасси
ЦФ
14
Raphael Nuzzolo
ЦФ
Санкт-Галлен
33
Джонатан Клинсман
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
99
Vincent Rufli
ЦЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
26
Tim Staubli
ЦП
19
André Ribeiro
ЦФ
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
Ксамакс
4
Andre Neitzke
ЦЗ
16
Лео Сейду
ЦЗ
3
Janick Kamber
ЦП
39
Sinzig Basil
ЦФ
22
Safet Alić
ЦФ
9
Dylan Dugourd
ЦФ
67
Diafra Sakho
ЦФ
4-4-2
1
Зиги
28
Мухайм
20
Стержиу
23
Фазлийи
30
Хефти
16
Гертлер
30
Руис
21
Гуйемено
88
Квинтийя
9
Демирович
10
Иттен
2-2-5
30
55
23
Абанда
14
Корбас
14
Мулай
8
14
7
Хайле-Селасси
8
Рамизи
5
28
Мухайм
99
99
28
Мухайм
16
Гертлер
17
Крауши
17
Крауши
16
Гертлер
7
Хайле-Селасси
67
67
7
Хайле-Селасси
14
Мулай
16
Сейду
16
Сейду
14
Мулай
14
Корбас
3
3
14
Корбас
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Ксамакс
14
Яннис Летар
ЦЗ
33
Джонатан Клинсман
ВР
26
Tim Staubli
ЦП
19
André Ribeiro
ЦФ
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
39
Sinzig Basil
ЦФ
22
Safet Alić
ЦФ
9
Dylan Dugourd
ЦФ
4
Andre Neitzke
ЦЗ
Остались в запасе
14
Яннис Летар
ЦЗ
33
Джонатан Клинсман
ВР
26
Tim Staubli
ЦП
19
André Ribeiro
ЦФ
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
Остались в запасе
39
Sinzig Basil
ЦФ
22
Safet Alić
ЦФ
9
Dylan Dugourd
ЦФ
4
Andre Neitzke
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Санкт-Галлен - Ксамакс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Ксамакс
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Ксамакс
0 : 1
03.08.2020
Лугано
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Санкт-Галлен
6 : 0
31.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
4 : 1
26.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Ксамакс
0 : 1
23.07.2020
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
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