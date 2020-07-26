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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Ксамакс
Серветт - Ксамакс: обзор матча 26 июля 2020
Серветт
26.07.2020, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 34 тур
4 : 1
Завершен
Ксамакс
21'
K. Koné
46'
М. Стеванович
53'
М. Стеванович
82'
Б. Кеспедес
35'
R. Nuzzolo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Ксамакс
Желтая карточка
Б. Кеспедес
85'
ГОЛ! 4:1!
Б. Кеспедес
Пас отдал
Г. Кюи
82'
Замена
A. Maccoppi
️️️️
К. Имери
78'
Замена
Г. Кюи
️️️️
K. Koné
78'
Замена
Б. Кеспедес
️️️️
D. Iapichino
69'
63'
Замена
Л. Сейду
️️️️
F. Mveng
62'
Желтая карточка
А. Джемайли
57'
Замена
Т. Сефери
️️️️
I. Djuric
ГОЛ! 3:1!
М. Стеванович
Пас отдал
К. Имери
53'
ГОЛ! 2:1!
М. Стеванович
Пас отдал
K. Koné
46'
46'
Замена
D. Sakho
️️️️
Т. Корбас
46'
Замена
A. Neitzke
️️️️
М. Осс
35'
ГОЛ! 1:1!
R. Nuzzolo
Пас отдал
С. Рамизи
ГОЛ! 1:0!
K. Koné
21'
15'
Желтая карточка
М. Осс
13'
Желтая карточка
J. Kamber
2'
Желтая карточка
С. Рамизи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
32
Антони Сотье
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
20
Koro Koné
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Ксамакс
30
Laurent Walthert
ВР
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
25
Марцис Осс
ЦЗ
55
Igor Djuric
ЦЗ
14
Тибо Корбас
ЦП
4
Xavier Kouassi
ЦП
3
Janick Kamber
ЦП
8
Musa Araz
ЦФ
88
Freddy Mveng
ЦФ
8
Самир Рамизи
ЦФ
14
Raphael Nuzzolo
ЦФ
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ЦЗ
10
Борис Кеспедес
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
14
Andrea Maccoppi
ЦП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Ксамакс
32
Matthias Minder
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
4
Andre Neitzke
ЦЗ
16
Лео Сейду
ЦЗ
91
Yannis Tafer
ЦП
67
Diafra Sakho
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
4-1-3-2
32
Фрик
32
Сотье
23
Сассо
19
4
Руй
30
Имери
9
Стеванович
5
Ондуа
8
Конья
20
8
Шалк
3-3-4
30
19
Джемайли
25
Осс
55
14
Корбас
4
3
14
8
Рамизи
88
8
19
10
Кеспедес
10
Кеспедес
19
30
Имери
14
14
30
Имери
20
99
Кюи
99
Кюи
20
14
Корбас
67
67
14
Корбас
25
Осс
4
4
25
Осс
88
16
Сейду
16
Сейду
88
55
17
Сефери
17
Сефери
55
Остались в запасе
Серветт
Ксамакс
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
15
Микаэль Гонсалвеш
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
23
Лерой Абанда
ЛЗ
32
Matthias Minder
ВР
91
Yannis Tafer
ЦП
Остались в запасе
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
15
Микаэль Гонсалвеш
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Остались в запасе
23
Лерой Абанда
ЛЗ
32
Matthias Minder
ВР
91
Yannis Tafer
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Серветт - Ксамакс
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Ксамакс
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Ксамакс
0 : 1
03.08.2020
Лугано
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Санкт-Галлен
6 : 0
31.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
4 : 1
26.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Ксамакс
0 : 1
23.07.2020
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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