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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Ксамакс - Янг Бойз
Ксамакс - Янг Бойз: обзор матча 23 июля 2020
Ксамакс
23.07.2020, четверг, 21:30
Швейцария. Суперлига, 33 тур
0 : 1
Завершен
Янг Бойз
8'
Ж. Нсаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ксамакс - Янг Бойз
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Лотомба
86'
Замена
С. Джанко
️️️️
Ж. Лефор
85'
Замена
Д. Гаудино
️️️️
К. Фасснахт
79'
Желтая карточка
К. Фасснахт
77'
Желтая карточка
Ж. Нсаме
Замена
C. Doudin
️️️️
J. Kamber
77'
74'
Замена
В. Сьерро
️️️️
М. Эбишер
73'
Замена
М. Нгамале
️️️️
М. Элиа
Желтая карточка
А. Джемайли
71'
65'
Замена
С. Зесигер
️️️️
М. Сулеймани
Замена
Т. Корбас
️️️️
F. Mveng
63'
Желтая карточка
R. Nuzzolo
60'
50'
Желтая карточка
М. Эбишер
Замена
D. Sakho
️️️️
Т. Сефери
46'
8'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Нсаме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ксамакс
30
Laurent Walthert
ВР
16
Лео Сейду
ЦЗ
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
25
Марцис Осс
ЦЗ
55
Igor Djuric
ЦЗ
3
Janick Kamber
ЦП
4
Xavier Kouassi
ЦП
88
Freddy Mveng
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
14
Raphael Nuzzolo
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
35
Кристофер Мартинс
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Ксамакс
32
Matthias Minder
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
4
Andre Neitzke
ЦЗ
10
Charles-Andre Doudin
ЦП
14
Тибо Корбас
ЦП
67
Diafra Sakho
ЦФ
9
Dylan Dugourd
ЦФ
Янг Бойз
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
7
Марвин Шпильманн
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
4-2-4
30
16
Сейду
25
Осс
55
19
Джемайли
3
4
88
17
Сефери
14
8
4-1-3-2
16
фон Бальмус
21
Лефор
28
Лустенбергер
5
Камара
3
Лотомба
35
Мартинс
16
Фасснахт
20
Эбишер
10
Сулеймани
17
Нсаме
12
Элиа
17
Сефери
67
67
17
Сефери
3
10
10
3
88
14
Корбас
14
Корбас
88
12
Элиа
13
Нгамале
13
Нгамале
12
Элиа
21
Лефор
17
Джанко
17
Джанко
21
Лефор
10
Сулеймани
15
Зесигер
15
Зесигер
10
Сулеймани
16
Фасснахт
10
Гаудино
10
Гаудино
16
Фасснахт
20
Эбишер
4
Сьерро
4
Сьерро
20
Эбишер
Остались в запасе
Ксамакс
Янг Бойз
23
Лерой Абанда
ЛЗ
9
Dylan Dugourd
ЦФ
32
Matthias Minder
ВР
4
Andre Neitzke
ЦЗ
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
7
Марвин Шпильманн
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
23
Лерой Абанда
ЛЗ
9
Dylan Dugourd
ЦФ
32
Matthias Minder
ВР
4
Andre Neitzke
ЦЗ
Остались в запасе
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
7
Марвин Шпильманн
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Ксамакс - Янг Бойз
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ксамакс
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Ксамакс
0 : 1
03.08.2020
Лугано
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Санкт-Галлен
6 : 0
31.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
4 : 1
26.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Ксамакс
0 : 1
23.07.2020
Янг Бойз
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Маладире
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