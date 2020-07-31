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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Витебск
Динамо-Брест - Витебск: обзор матча 31 июля 2020
Динамо-Брест
31.07.2020, пятница, 20:30
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Витебск
17'
М. Гордейчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо-Брест - Витебск
90'
Желтая карточка
Й. Николаеску
88'
Замена
V. Fedosov
️️️️
E. Klopotskiy
86'
Желтая карточка
E. Klopotskiy
84'
Желтая карточка
А. Матвеенко
Желтая карточка
П. Седько
84'
Желтая карточка
А. Диалло
84'
Замена
П. Седько
️️️️
А. Нойок
83'
Замена
А. Быков
️️️️
A. Milevsky
74'
Замена
П. Савицкий
️️️️
Д. Тве
70'
70'
Замена
Р. Теверов
️️️️
Вандерсон
Желтая карточка
Р. Юзепчук
58'
ГОЛ! 1:0!
М. Гордейчук
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
1
Сергей Игнатович
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
34
Evgeniy Khacheridi
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
55
Александр Нойок
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦФ
0
A. Milevsky
ЦФ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Витебск
4
Артем Скитов
ЦЗ
0
D. Chalov
ЦЗ
0
E. Klopotskiy
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
29
Вандерсон
ЦЗ
5
Сергей Волков
ЦП
0
M. Kalenchuk
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
30
Артем Сороко
ЦФ
98
Йон Николаеску
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Динамо-Брест
35
Глеб Третяк
ВР
0
M. Vitus
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
9
Sergey Krivets
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦФ
Витебск
6
Жулио Сезар
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
11
Илья Васильев
ЦП
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
4-1-2-3
1
Игнатович
2
Печенин
22
Павловец
34
77
Юзепчук
15
Кисляк
55
Нойок
2
Тве
91
Диалло
0
62
Гордейчук
3-2-2-1-3
0
91
Назаренко
29
Вандерсон
4
Скитов
0
5
Волков
0
11
Гуренко
19
98
Николаеску
30
Сороко
55
Нойок
26
Седько
26
Седько
55
Нойок
0
7
Быков
7
Быков
0
2
Тве
88
Савицкий
88
Савицкий
2
Тве
11
Матвеенко
11
Матвеенко
0
99
99
0
29
Вандерсон
9
Теверов
9
Теверов
29
Вандерсон
Остались в запасе
Динамо-Брест
Витебск
35
Глеб Третяк
ВР
0
M. Vitus
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
9
Sergey Krivets
ЦП
Главный тренер
Владимир Журавель
6
Жулио Сезар
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
11
Илья Васильев
ЦП
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
35
Глеб Третяк
ВР
0
M. Vitus
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
9
Sergey Krivets
ЦП
Остались в запасе
6
Жулио Сезар
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
11
Илья Васильев
ЦП
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Динамо-Брест - Витебск
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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