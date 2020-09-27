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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Удинезе
Верона - Удинезе: обзор матча 27 сентября 2020
Верона
27.09.2020, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
57'
А. Фавилли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Удинезе
78'
Замена
И. Несторовски
️️️️
С. Де Майо
Замена
Э. Колли
️️️️
М. Дзакканьи
77'
62'
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
Т. Арслан
62'
Замена
Т. Оувеян
️️️️
М. Зеегелар
ГОЛ! 1:0!
А. Фавилли
Пас отдал
Д. Фараони
57'
Желтая карточка
А. Фавилли
51'
Замена
А. Фавилли
️️️️
С. Ди Кармине
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
61
Адриен Тамез
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
72
Антонин Барак
АП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
20
Иван Илич
ЦП
55
Лукас Фелиппе
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Удинезе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
12
Николас
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Томас Баттистелла
ЦП
20
Мартин Палумбо
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Сильвестри
5
Ловато
22
Гюнтер
32
Димарко
45
Четин
19
Фараони
61
Тамез
44
Велозу
10
Дзакканьи
72
Барак
11
Ди Кармине
3-2-3-2
1
Муссо
50
Бекао
33
Самир
5
тер Авест
87
Де Майо
4
Зеегелар
7
Де Пауль
28
Кулибали
30
Арслан
15
Ласанья
77
Окака-Чука
10
Дзакканьи
19
Колли
19
Колли
10
Дзакканьи
11
Ди Кармине
99
Фавилли
99
Фавилли
11
Ди Кармине
4
Зеегелар
2
Оувеян
2
Оувеян
4
Зеегелар
87
Де Майо
90
Несторовски
90
Несторовски
87
Де Майо
30
Арслан
45
Форестьери
45
Форестьери
30
Арслан
Остались в запасе
Верона
Удинезе
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
1
Ивор Пандур
ВР
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
20
Иван Илич
ЦП
55
Лукас Фелиппе
ЦП
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
5
Томас Баттистелла
ЦП
20
Мартин Палумбо
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
12
Мануэль Гаспарини
ВР
12
Николас
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
1
Ивор Пандур
ВР
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
20
Иван Илич
ЦП
55
Лукас Фелиппе
ЦП
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Остались в запасе
5
Томас Баттистелла
ЦП
20
Мартин Палумбо
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
12
Мануэль Гаспарини
ВР
12
Николас
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Верона - Удинезе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Вольпи
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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