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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Лестер
Манчестер Сити - Лестер: обзор матча 27 сентября 2020
Манчестер Сити
27.09.2020, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 5
Завершен
Лестер
4'
Р. Марез
84'
Н. Аке
37'
Д. Варди (П)
54'
Д. Варди
58'
Д. Варди (П)
77'
Д. Мэддисон
88'
Ю. Тилеманс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Лестер
88'
ГОЛ с пенальти! 2:5!
Ю. Тилеманс
85'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Варди
ГОЛ! 2:4!
Н. Аке
Пас отдал
Р. Марез
84'
80'
Замена
К. Фукс
️️️️
Д. Эванс
77'
ГОЛ! 1:4!
Д. Мэддисон
Пас отдал
Н. Менди
69'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
Д. Прат
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Ф. Фоден
64'
Желтая карточка
Н. Аке
60'
58'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Д. Варди
54'
ГОЛ! 1:2!
Д. Варди
Пас отдал
Т. Кастань
51'
Желтая карточка
Д. Амарти
Замена
Л. Делап
️️️️
Фернандиньо
51'
47'
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
37'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Варди
22'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
ГОЛ! 1:0!
Р. Марез
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
6
Нампалис Менди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
19
Лайам Делап
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
23
Менди
24
Гарсия
15
Аке
2
Уокер
16
Родри
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
26
Марез
47
Фоден
3-2-4-1
1
Шмейхель
35
Эванс
2
Сеюнджу
21
Кастань
24
Джастин
12
Амарти
6
Менди
18
Тилеманс
26
Прат
11
Барнс
9
Варди
47
Фоден
14
Торрес
14
Торрес
47
Фоден
5
Фернандиньо
19
Делап
19
Делап
5
Фернандиньо
35
Эванс
28
Фукс
28
Фукс
35
Эванс
26
Прат
10
Мэддисон
10
Мэддисон
26
Прат
9
Варди
17
Ихеначо
17
Ихеначо
9
Варди
Остались в запасе
Манчестер Сити
Лестер
20
Томми Дойл
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
21
Дэнни Уорд
ВР
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
20
Томми Дойл
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Манчестер Сити - Лестер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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