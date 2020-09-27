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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Десна - Рух
Десна - Рух: обзор матча 27 сентября 2020
Десна
27.09.2020, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Рух
13'
А. Тотовицкий (П)
45'
M. Dehtiarov
71'
Ф. Будковский
30'
Ю. Климчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Десна - Рух
Замена
И. Шевцов
️️️️
А. Гуцуляк
90'
+2
Замена
П. Полегенько
️️️️
A. Mostoviy
90'
+2
Замена
S. Starenkiy
️️️️
А. Тотовицкий
89'
Желтая карточка
Ф. Будковский
77'
74'
Замена
Б. Бойчук
️️️️
Ю. Климчук
ГОЛ! 3:1!
Ф. Будковский
71'
70'
Желтая карточка
М. Мысык
Замена
В. Калитвинцев
️️️️
М. Мудрик
60'
Замена
Ф. Будковский
️️️️
M. Dehtiarov
60'
Желтая карточка
В. Ермаков
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
M. Dehtiarov
Пас отдал
А. Тотовицкий
45'
30'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Климчук
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Тотовицкий
13'
12'
Желтая карточка
E. Gliha
Желтая карточка
A. Mostoviy
9'
2'
Желтая карточка
А. Кухарук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Десна
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
0
M. Dehtiarov
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
Рух
13
Александр Бандура
ВР
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
23
Юрий Копина
ОП
88
Андрей Кухарук
ЦП
25
Иван Брикнер
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
9
Николай Кухаревич
ЦФ
0
I. Duts (o.g.)
ЦФ
0
E. Gliha
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Десна
72
Igor Litovka
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
Рух
29
Максим Белый
ЦЗ
5
Иван Калюжный
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
10
Богдан Бойчук
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
0
V. Zastavnyi
ЦФ
0
I. Boychuk
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
4-2-2-3
3
Ермаков
22
5
Тамм
22
Конопля
8
37
27
Мудрик
5
Тотовицкий
44
11
Гуцуляк
0
1-2-2-2-3
13
Бандура
67
9
Мартынюк
23
Копина
88
Кухарук
25
Брикнер
33
Мысык
70
Климчук
0
0
9
Кухаревич
11
Гуцуляк
90
Шевцов
90
Шевцов
11
Гуцуляк
22
28
Полегенько
28
Полегенько
22
27
Мудрик
45
Калитвинцев
45
Калитвинцев
27
Мудрик
5
Тотовицкий
27
27
5
Тотовицкий
0
28
Будковский
28
Будковский
0
70
Климчук
10
Бойчук
10
Бойчук
70
Климчук
Остались в запасе
Десна
Рух
72
Igor Litovka
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
14
Артур Западня
ЦП
13
D. Khlyobas
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
5
Иван Калюжный
ЦП
29
Максим Белый
ЦЗ
0
V. Zastavnyi
ЦФ
0
I. Boychuk
ЦФ
10
Ростислав Русин
АП
30
Ernest Antwi
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Остались в запасе
72
Igor Litovka
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
14
Артур Западня
ЦП
13
D. Khlyobas
ЦФ
Остались в запасе
80
Roman Mysak
ЦФ
5
Иван Калюжный
ЦП
29
Максим Белый
ЦЗ
0
V. Zastavnyi
ЦФ
0
I. Boychuk
ЦФ
10
Ростислав Русин
АП
30
Ernest Antwi
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Статистика матча Десна - Рух
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
имени Ю.А. Гагарина
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