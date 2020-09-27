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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Милан
Кротоне - Милан: обзор матча 27 сентября 2020
Кротоне
27.09.2020, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 2
Завершен
Милан
45+2'
Ф. Кессье (П)
50'
Б. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Милан
90'
+4
Желтая карточка
Р. Леау
83'
Замена
Р. Леау
️️️️
Х. Чалханоглу
83'
Замена
Р. Крунич
️️️️
Б. Диас
Замена
А. Рисполи
️️️️
С. Молина
83'
78'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
Замена
А. Реца
️️️️
П. Перейра
72'
Замена
М. Вулич
️️️️
Д. Дрэгуш
72'
63'
Желтая карточка
М. Габбиа
63'
Замена
И. Беннасер
️️️️
С. Тонали
63'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
А. Салемакерс
57'
Замена
Л. Коломбо
️️️️
А. Ребич
50'
ГОЛ! 0:2!
Б. Диас
Замена
Э. Энрике
️️️️
Н. Дзанеллато
46'
Желтая карточка
Л. Марроне
45'
+2
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Кессье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
13
Педру Перейра
ПВ
79
Сальваторе Молина
ПВ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
38
Серджио Якубив
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
23
Антонио Маццотта
ЛП
19
Томислав Гомельт
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
17
Маттиа Мустаккио
ЦФ
7
Аугустус Каргбо
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
3-2-3-2
21
Кордас
43
Големич
4
Марроне
16
Магальян
8
Чигарини
21
Дзанеллато
10
Мессьяс
13
Перейра
79
Молина
9
Сими
10
Дрэгуш
4-1-3-2
1
Доннарумма
2
Калабрия
24
Кьер
46
Габбиа
19
Эрнандес
16
Тонали
20
Чалханоглу
19
Кессье
21
Диас
56
Салемакерс
9
Ребич
13
Перейра
13
Реца
13
Реца
13
Перейра
21
Дзанеллато
23
Энрике
23
Энрике
21
Дзанеллато
10
Дрэгуш
10
Вулич
10
Вулич
10
Дрэгуш
79
Молина
3
Рисполи
3
Рисполи
79
Молина
9
Ребич
29
Коломбо
29
Коломбо
9
Ребич
20
Чалханоглу
27
Леау
27
Леау
20
Чалханоглу
21
Диас
33
Крунич
33
Крунич
21
Диас
16
Тонали
10
Беннасер
10
Беннасер
16
Тонали
56
Салемакерс
70
Кастильехо
70
Кастильехо
56
Салемакерс
Остались в запасе
Кротоне
Милан
23
Антонио Маццотта
ЛП
38
Серджио Якубив
ЦЗ
17
Маттиа Мустаккио
ЦФ
19
Томислав Гомельт
ЦП
7
Аугустус Каргбо
ЦФ
12
Марко Феста
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
Главный тренер
Джованни Строппа
11
Лукас Пакета
АП
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
23
Антонио Маццотта
ЛП
38
Серджио Якубив
ЦЗ
17
Маттиа Мустаккио
ЦФ
19
Томислав Гомельт
ЦП
7
Аугустус Каргбо
ЦФ
12
Марко Феста
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
Остались в запасе
11
Лукас Пакета
АП
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Джованни Строппа
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Кротоне - Милан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Эцио Шида
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