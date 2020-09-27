Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Цинциннати
Нью-Йорк Сити - Цинциннати: обзор матча 27 сентября 2020
Нью-Йорк Сити
27.09.2020, воскресенье, 02:00
США. МЛС, Общий этап
4 : 0
Завершен
Цинциннати
1'
А. Митрица
25'
A. Tinnerholm
43'
А. Митрица
88'
Х. Медина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Цинциннати
ГОЛ! 4:0!
Х. Медина
88'
Замена
Н. Асеведо
️️️️
К. Паркс
86'
Замена
T. Rocha
️️️️
А. Митрица
86'
Желтая карточка
В. Кастелланос
78'
Замена
Г. Тораринссон
️️️️
Р. Матаррита
77'
Замена
Г. Маккей-Стивен
️️️️
И. Тажури
77'
71'
Желтая карточка
H. Medunjanin
71'
Замена
Y. Kubo
️️️️
А. Крус
64'
Желтая карточка
К. Уостон
Желтая карточка
Р. Матаррита
61'
58'
Замена
К. Станко
️️️️
Ф. Амайя
55'
Замена
G. Garza
️️️️
Э. Гутман
46'
Замена
M. Deplagne
️️️️
Т. Петтерссон
ГОЛ! 3:0!
А. Митрица
Пас отдал
Д. Сэндс
43'
Замена
Х. Медина
️️️️
А. Ринг
39'
Желтая карточка
А. Калленс
34'
ГОЛ! 2:0!
A. Tinnerholm
Пас отдал
И. Тажури
25'
ГОЛ! 1:0!
А. Митрица
Пас отдал
A. Tinnerholm
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
28
Александру Митрица
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Цинциннати
24
Том Петтерссон
ЛЗ
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
25
Фрэнки Амайя
ЦП
4
Haris Medunjanin
ЦФ
0
M. van der Werff
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Главный тренер
Йоанн Даме
Нью-Йорк Сити
1
Brad Stuver
ВР
29
Джо Скалли
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
5
Николас Асеведо
ОП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
14
Juan Torres
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
Цинциннати
17
Mathieu Deplagne
ЦЗ
27
Калеб Станко
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
0
G. Garza
ЦФ
1
Robert Edwards
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
3-2-3-2
1
Джонсон
22
Матаррита
3
6
Сэндс
18
Калленс
25
Шано
28
Митрица
55
Паркс
4
Ринг
11
Кастелланос
18
Тажури
3-2-5
4
Уостон
15
Гутман
24
Петтерссон
8
Крус
25
Амайя
0
9
Васкес
9
Локадия
36
18
22
Матаррита
4
Тораринссон
4
Тораринссон
22
Матаррита
28
Митрица
15
15
28
Митрица
55
Паркс
5
Асеведо
5
Асеведо
55
Паркс
18
Тажури
11
Маккей-Стивен
11
Маккей-Стивен
18
Тажури
4
Ринг
28
Медина
28
Медина
4
Ринг
15
Гутман
0
0
15
Гутман
24
Петтерссон
17
17
24
Петтерссон
25
Амайя
27
Станко
27
Станко
25
Амайя
8
Крус
7
7
8
Крус
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Цинциннати
14
Juan Torres
ЦФ
1
Brad Stuver
ВР
29
Джо Скалли
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
Главный тренер
Ронни Дейла
16
Zico Bailey
ЦФ
1
Robert Edwards
ЦФ
Главный тренер
Йоанн Даме
Остались в запасе
14
Juan Torres
ЦФ
1
Brad Stuver
ВР
29
Джо Скалли
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
Остались в запасе
16
Zico Bailey
ЦФ
1
Robert Edwards
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Йоанн Даме
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Цинциннати
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
Янки Стэдиум
Новости команд
Все
Нью-Йорк Сити
Цинциннати
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС
26 июня
1
Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано
14 мая
«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ
24 апреля
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
МЛС. «Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити», Месси обошел Пеле по голам со штрафных
23 марта
2
МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
2025.09.25 07:51
Прогноз на точный счeт матча «Нью-Йорк Сити» – «Атланта Юнайтед»: МЛС, 13 июня 2025 года
2025.06.12 11:08
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС
26 июня
1
Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано
14 мая
«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ
24 апреля
Неймар отреагировал на слухи о переходе в клуб МЛС
18 апреля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+