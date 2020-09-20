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Саутгемптон - Тоттенхэм
Саутгемптон - Тоттенхэм: обзор матча 20 сентября 2020
Саутгемптон
20.09.2020, воскресенье, 14:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 5
Завершен
Тоттенхэм
32'
Д. Ингс
90'
Д. Ингс (П)
45+2'
Х. Сон
47'
Х. Сон
64'
Х. Сон
73'
Х. Сон
82'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Тоттенхэм
ГОЛ с пенальти! 2:5!
Д. Ингс
90'
84'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Г. Кейн
82'
ГОЛ! 1:5!
Г. Кейн
80'
Желтая карточка
М. Доэрти
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Ч. Адамс
80'
73'
ГОЛ! 1:4!
Х. Сон
Пас отдал
Г. Кейн
Желтая карточка
Д. Стивенс
68'
Замена
Н. Телла
️️️️
С. Армстронг
68'
64'
ГОЛ! 1:3!
Х. Сон
Пас отдал
Г. Кейн
61'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Л. Моура
Замена
У. Смоллбоун
️️️️
О. Ромеу
55'
47'
ГОЛ! 1:2!
Х. Сон
Пас отдал
Г. Кейн
46'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Т. Н'Домбеле
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Х. Сон
Пас отдал
Г. Кейн
45'
+1
Желтая карточка
Т. Н'Домбеле
Желтая карточка
Р. Бертранд
44'
Желтая карточка
Ч. Адамс
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ингс
Пас отдал
К. Уокер-Питерс
32'
Желтая карточка
О. Ромеу
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
4-3-1-2
29
МакКарти
5
Бертранд
5
Стивенс
5
Беднарек
2
Уокер-Питерс
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
12
Дженепо
28
Ингс
19
Адамс
4-3-2-1
1
Льорис
2
Доэрти
15
Дайер
6
Санчес
4
Дэвис
4
Уинкс
22
Н'Домбеле
23
Хейбьерг
7
Моура
7
Сон
9
Кейн
21
Ромеу
12
Смоллбоун
12
Смоллбоун
21
Ромеу
17
Армстронг
23
Телла
23
Телла
17
Армстронг
19
Адамс
7
Лонг
7
Лонг
19
Адамс
22
Н'Домбеле
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
22
Н'Домбеле
7
Моура
9
Ламела
9
Ламела
7
Моура
9
Кейн
34
Бергвейн
34
Бергвейн
9
Кейн
Остались в запасе
Саутгемптон
Тоттенхэм
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
1
Джо Харт
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Саутгемптон - Тоттенхэм
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
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