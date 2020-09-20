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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - РКС Ваалвейк
Аякс - РКС Ваалвейк: обзор матча 20 сентября 2020
Аякс
20.09.2020, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 2 тур
3 : 0
Завершен
РКС Ваалвейк
10'
Д. Тадич
34'
З. Лабиад
73'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - РКС Ваалвейк
86'
Замена
️️️️
N. Olsak
Замена
Н. Ланг
️️️️
Д. Тадич
83'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
К. Промес
83'
Замена
С. Дест
️️️️
Д. Блинд
79'
ГОЛ! 3:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Д. Тадич
73'
72'
Замена
Т. Лутонда
️️️️
F. Stokkers
Замена
Д. Нерес
️️️️
Антони
70'
Замена
Л. Траоре
️️️️
З. Лабиад
70'
61'
Замена
С. Соу
️️️️
L. Daneels
ГОЛ! 2:0!
З. Лабиад
34'
Желтая карточка
М. Кудус
29'
ГОЛ! 1:0!
Д. Тадич
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
20
Мохаммед Кудус
АП
52
Закария Лабиад
АП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
27
Finn Stokkers
ЦФ
30
James Efmorfidis
ЦФ
6
Nicholas Olsak
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Аякс
24
Доминик Котарски
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
12
Hans Mulder
ЦЗ
17
Morad El Haddouti
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
4-1-3-2
24
Онана
17
Блинд
4
Схюрс
6
Мартинес
3
Мазрауи
4
Альварес
10
Промес
52
Лабиад
7
Антони
10
Тадич
20
Кудус
4-1-5
31
Лампру
5
Туба
21
Меленстен
2
Бакари
15
Ваутерс
6
Анита
27
14
8
Тахири
6
30
7
Антони
7
Нерес
7
Нерес
7
Антони
17
Блинд
8
Дест
8
Дест
17
Блинд
10
Тадич
70
Ланг
70
Ланг
10
Тадич
52
Лабиад
2
Траоре
2
Траоре
52
Лабиад
10
Промес
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
10
Промес
27
5
Лутонда
5
Лутонда
27
14
19
Соу
19
Соу
14
Остались в запасе
Аякс
РКС Ваалвейк
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
24
Доминик Котарски
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
Главный тренер
Эрик тен Хаг
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
17
Morad El Haddouti
ЦФ
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
12
Hans Mulder
ЦЗ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
24
Доминик Котарски
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
Остались в запасе
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
17
Morad El Haddouti
ЦФ
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
12
Hans Mulder
ЦЗ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Аякс - РКС Ваалвейк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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