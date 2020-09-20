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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Стремсгодсет
Сандефьорд - Стремсгодсет: обзор матча 20 сентября 2020
Сандефьорд
20.09.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
0 : 0
Завершен
Стремсгодсет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандефьорд - Стремсгодсет
Замена
М. Хаакенстад
️️️️
В. Куртович
88'
87'
Замена
M. Molvadgaard
️️️️
K. Tokstad
76'
Замена
Х. Стеневик
️️️️
М. Мава
Замена
Д. Вега
️️️️
Б. Вембангомо
65'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
19
Вильям Куртович
ОП
3
Марк Валес
ЦП
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
4
Enric Valles
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
2
Николас Микельсон
ПЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Йохан Хове
ЦП
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Сандефьорд
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
15
Эрик Бренден
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
15
Дейвер Вега
ЦП
25
George Gibson
ЦФ
99
Jesper Granlund
ЦФ
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
64
Sebastian Pop
ЦФ
9
Marcus Molvadgaard
ЦФ
1-1-1-5
5
Вембангомо
19
Куртович
3
Валес
4
28
Гуссиас
10
3
5
3-1-1-1-4
16
Михра
2
Микельсон
3
Ханссен
26
Вильсвик
18
Ипалибо
8
Хове
8
Гулликсен
14
Мава
11
23
15
Салвесен
19
Куртович
2
Хаакенстад
2
Хаакенстад
19
Куртович
5
Вембангомо
15
Вега
15
Вега
5
Вембангомо
14
Мава
18
Стеневик
18
Стеневик
14
Мава
11
9
9
11
Остались в запасе
Сандефьорд
Стремсгодсет
25
George Gibson
ЦФ
99
Jesper Granlund
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
15
Эрик Бренден
ЦП
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
24
Хармит Сингх
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
40
Мортен Саэтра
ВР
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
8
Крешник Красники
ЦП
64
Sebastian Pop
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
25
George Gibson
ЦФ
99
Jesper Granlund
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
15
Эрик Бренден
ЦП
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
24
Хармит Сингх
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
Остались в запасе
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
40
Мортен Саэтра
ВР
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
8
Крешник Красники
ЦП
64
Sebastian Pop
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Сандефьорд - Стремсгодсет
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
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Сандефьорд
Стремсгодсет
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2
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8
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2019.01.20 22:26
15
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
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2018.02.10 01:15
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