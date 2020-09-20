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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - Гронинген
АДО Ден Хааг - Гронинген: обзор матча 20 сентября 2020
АДО Ден Хааг
20.09.2020, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 2 тур
0 : 1
Завершен
Гронинген
23'
Ш. Пинас (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АДО Ден Хааг - Гронинген
Замена
A. Ćatić
️️️️
L. Faye
83'
83'
Замена
T. Poll
️️️️
А. Хрустич
75'
Замена
Т. Суслов
️️️️
М. Эль-Ханкури
75'
Замена
А. Эль-Мессауди
️️️️
Р. Лундквист
Замена
К. де Бур
️️️️
И. Элмкиес
67'
Замена
S. Bourard
️️️️
В. Бесуйен
58'
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
Б. Улд-Чих
58'
Желтая карточка
М. Крамер
49'
Замена
И. Элмкиес
️️️️
J. Goossens
46'
45'
Желтая карточка
В. Даммерс
23'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ш. Пинас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
25
Peet Bijen
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
15
Lassana Faye
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
6
Dante Rigo
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
11
John Goossens
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
8
Даниэль ван Кам
ОП
5
Азор Матусива
ОП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
70
Айдин Хрустич
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
АДО Ден Хааг
20
Юри Шундервальдт
ВР
22
Robert Zwinkels
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
8
Кес де Бур
ЦП
10
Илай Элмкиес
ЦП
33
Danny Bakker
ЦП
8
Давид Филипп
АП
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
10
Samy Bourard
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
Гронинген
12
Ян де Бор
ВР
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
24
Nigel Bertrams
ЦФ
5
Thomas Poll
ЦФ
48
Leonel Miguel
ЦФ
19
Nicklas Strunck Jakobsen
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
3-2-1-1-3
1
25
38
Пинас
15
27
ван Эвейк
2
Рацу
6
17
Бесуйен
29
Крамер
77
Улд-Чих
11
4-2-2-2
22
Падт
27
Данкерлуи
6
Итакура
5
ван Хинтум
4
Даммерс
8
ван Кам
5
Матусива
10
Лундквист
27
Эль-Ханкури
70
Хрустич
14
Ларсен
77
Улд-Чих
9
Арвейлер
9
Арвейлер
77
Улд-Чих
17
Бесуйен
10
10
17
Бесуйен
Элмкиес
8
де Бур
8
де Бур
Элмкиес
15
34
34
15
11
10
Элмкиес
10
Элмкиес
11
70
Хрустич
5
5
70
Хрустич
27
Эль-Ханкури
10
Суслов
10
Суслов
27
Эль-Ханкури
10
Лундквист
11
Эль-Мессауди
11
Эль-Мессауди
10
Лундквист
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
Гронинген
20
Юри Шундервальдт
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
8
Давид Филипп
АП
22
Robert Zwinkels
ВР
33
Danny Bakker
ЦП
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
24
Nigel Bertrams
ЦФ
12
Ян де Бор
ВР
48
Leonel Miguel
ЦФ
19
Nicklas Strunck Jakobsen
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
8
Давид Филипп
АП
22
Robert Zwinkels
ВР
33
Danny Bakker
ЦП
Остались в запасе
24
Nigel Bertrams
ЦФ
12
Ян де Бор
ВР
48
Leonel Miguel
ЦФ
19
Nicklas Strunck Jakobsen
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча АДО Ден Хааг - Гронинген
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
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