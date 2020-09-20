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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Стабек
Одд - Стабек: обзор матча 20 сентября 2020
Одд
20.09.2020, воскресенье, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
2 : 0
Завершен
Стабек
28'
Э. Рашани
78'
Э. Рууд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Одд - Стабек
83'
Замена
M. Lundal
️️️️
M. Solheim
ГОЛ! 2:0!
Э. Рууд
Пас отдал
Э. Рашани
78'
Замена
F. Nordkvelle
️️️️
М. Андре Кааса
72'
68'
Замена
Л. Касси
️️️️
У. Ветлесен
Замена
R. Simovic
️️️️
K. Jakobsen
63'
58'
Замена
D. Maatsen
️️️️
K. Kinoshita
46'
Замена
E. Jonassen
️️️️
Э. Ботхейм
ГОЛ! 1:0!
Э. Рашани
Пас отдал
Э. Рууд
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
16
Джошуа Китолано
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
7
K. Jakobsen
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
67
Tortol Lumanza
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
2
Jorgen Olsen
ЦФ
5
Mats Solheim
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Одд
1
Эгиль Селвик
ВР
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
10
Билал Нжие
ПВ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
14
Fredrik Nordkvelle
ЦФ
22
Robin Simovic
ЦФ
Стабек
6
Йеспер Исаксен
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦП
17
Лук Касси
ЦП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
21
Magnus Lundal
ЦФ
11
Darren Maatsen
ЦФ
4-3-1-2
1
Россбах
33
Риса
4
Бьортуфт
21
Хаген
2
Рууд
16
Китолано
15
Хофф
15
Кааса
19
Рашани
90
Бакенга
7
2-3-5
12
Сандберг
3
21
Ханше-Ольсен
67
2
10
Ветлесен
2
19
20
Эдвардсен
22
Ботхейм
5
15
Кааса
14
14
15
Кааса
7
22
22
7
22
Ботхейм
26
26
22
Ботхейм
5
21
21
5
10
Ветлесен
17
Касси
17
Касси
10
Ветлесен
19
11
11
19
Остались в запасе
Одд
Стабек
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ВР
24
Bjørn Mæland
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
10
Билал Нжие
ПВ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ВР
24
Bjørn Mæland
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
10
Билал Нжие
ПВ
Остались в запасе
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦП
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Одд - Стабек
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
Новости команд
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Одд
Стабек
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
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2021.02.15 17:04
1
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2021.02.15 12:48
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
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2021.02.12 13:23
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
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3
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2021.02.15 17:04
1
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2021.02.15 12:48
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
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2021.02.12 13:23
Бохинен вылетел в Испанию на сбор ЦСКА
2021.02.10 18:22
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